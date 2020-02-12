'Rule the Future!' Sloganıyla Reklam ve Pazarlama Zirvesi'20

Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık ve pazarlama dünyasının geleceği gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20, 3 Mart Salı günü 09:30-16:00 saatleri arasında Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.
Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20’nin bu seneki kesinleşen konuşmacıları ise şöyle:
· Ömer Barbaros Yiş – Turkcell CMO
· İlkay Gürpınar – TBWA CCO
· Yavuz Feyzioğlu – Danone Sütlü Ürünler Pazarlama Direktörü
· Ozan Özüm ÖZBEY – Alametifarika Kreatif Direktörü
· Ahmet Terzioğlu – 4129 Grey Kreatif Direktörü
· Betül Selcen Özer – Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü
Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki belirlenen sponsorları ise aşağıdaki gibidir:
Redbull, So Chic, Danone, Tada, Morhipo, Redeer, Fujifilm Instax, Gittigidiyor, Shake Shack, Pernigotti, Sek, Pınar, Indomie.
Ayrıntılı bilgi ve kayıt için : www.rpzistanbul.com
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