'Rule the Future!' Sloganıyla Reklam ve Pazarlama Zirvesi'20

12.02.2020 13:44 - Güncelleme: 12.02.2020 13:44

Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık ve pazarlama dünyasının geleceği gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20, 3 Mart Salı günü 09:30-16:00 saatleri arasında Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20’nin bu seneki kesinleşen konuşmacıları ise şöyle:

· Ömer Barbaros Yiş – Turkcell CMO

· İlkay Gürpınar – TBWA CCO

· Yavuz Feyzioğlu – Danone Sütlü Ürünler Pazarlama Direktörü

· Ozan Özüm ÖZBEY – Alametifarika Kreatif Direktörü

· Ahmet Terzioğlu – 4129 Grey Kreatif Direktörü

· Betül Selcen Özer – Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki belirlenen sponsorları ise aşağıdaki gibidir:

Redbull, So Chic, Danone, Tada, Morhipo, Redeer, Fujifilm Instax, Gittigidiyor, Shake Shack, Pernigotti, Sek, Pınar, Indomie.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için : www.rpzistanbul.com

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