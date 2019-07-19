Rum Yönetimi zaman kazanmanın peşinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’in, “Türkiye ile işbirliği tüm tarafların faydasına olur. Bölgedeki tansiyon düşürülmeli. Türkiye’ye işbirliği mesajı gönderiyoruz” açıklamasına yanıt verdi. Bir grup gazeteci ile kahvaltıda bir araya gelen Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti’nin Rumlar’a, ortak bir komite kurulmasını ve adanın doğal kaynaklarını hakkaniyetli bir şekilde paylaşımını teklif ettiğini hatırlatarak “İlk teklifi hem reddedip hem arkasından bu teklifi yapması doğrusu bir çelişki olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

Dönmez özetle şunları söyledi: “Öncelikle Rum Yönetimi’nin, KKTC’’nin ortak çalışma komitesi kurulması teklifini ciddi bir şekilde değerlendirmesi lazım. Öteden beri Rum Yönetimi adanın tek sahibi, tek hakimi gibi davranmış. Orada yaşayan soydaşlarımızın haklarını maalesef dikkate almadan bu tek taraflı adımlarını atmıştı. Adanın yeniden birleşmesine dönük adımlarda Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımız hep pozitif yaklaştı. Annan Planı’nı kabul eden KKTC oldu. Ama biliyorsunuz Rum Yönetimi reddetti. O gün o plan kabul edilmiş olsaydı, belki bugün bu tartışmaların birçoğuna şahit olmayacaktık.”

AB DE SOĞUK DEĞİL

Dönmez “Avrupa Birliği tarafı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önermiş olduğu bu teklife çok soğuk değil. Ancak maalesef oradan bir ret kararı geldi. Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı’nın açıklamasını biraz zaman kazanmaya dönük olduğunu düşünüyorum. Öteden beri Rum Yönetiminin, özellikle bizim oradaki arama ve araştırmalarımızı yoğunlaştırdıktan sonra Türkiye’yi denklem dışında bırakmak için birtakım adımları var. Hatta bölge dışı aktörleri de kullanmak suretiyle bu adımlarını atıyorlar. Biraz oyalamaya dönük olduğunu düşünüyorum. Ama bunları, yani sorunları halının altına süpürerek çözüme ulaşma imkânınız yok” dedi.