Rum Yönetimi zaman kazanmanın peşinde
Enerji Bakanı Dönmez, Rum Bakan’ın ‘İşbirliği yapalım’ çağrısının “Türkiye’yi denklem dışında bırakmak için zaman kazanmaya yönelik bir adım” olduğunu söyledi. Dönmez “Önemli olan KKTC’nin ‘ortak komite kuralım’ teklifidir” dedi.
- LÜTFİ KAPLAN / ANKARA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’in, “Türkiye ile işbirliği tüm tarafların faydasına olur. Bölgedeki tansiyon düşürülmeli. Türkiye’ye işbirliği mesajı gönderiyoruz” açıklamasına yanıt verdi. Bir grup gazeteci ile kahvaltıda bir araya gelen Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti’nin Rumlar’a, ortak bir komite kurulmasını ve adanın doğal kaynaklarını hakkaniyetli bir şekilde paylaşımını teklif ettiğini hatırlatarak “İlk teklifi hem reddedip hem arkasından bu teklifi yapması doğrusu bir çelişki olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.
Dönmez özetle şunları söyledi: “Öncelikle Rum Yönetimi’nin, KKTC’’nin ortak çalışma komitesi kurulması teklifini ciddi bir şekilde değerlendirmesi lazım. Öteden beri Rum Yönetimi adanın tek sahibi, tek hakimi gibi davranmış. Orada yaşayan soydaşlarımızın haklarını maalesef dikkate almadan bu tek taraflı adımlarını atmıştı. Adanın yeniden birleşmesine dönük adımlarda Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımız hep pozitif yaklaştı. Annan Planı’nı kabul eden KKTC oldu. Ama biliyorsunuz Rum Yönetimi reddetti. O gün o plan kabul edilmiş olsaydı, belki bugün bu tartışmaların birçoğuna şahit olmayacaktık.”
AB DE SOĞUK DEĞİL
Dönmez “Avrupa Birliği tarafı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önermiş olduğu bu teklife çok soğuk değil. Ancak maalesef oradan bir ret kararı geldi. Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı’nın açıklamasını biraz zaman kazanmaya dönük olduğunu düşünüyorum. Öteden beri Rum Yönetiminin, özellikle bizim oradaki arama ve araştırmalarımızı yoğunlaştırdıktan sonra Türkiye’yi denklem dışında bırakmak için birtakım adımları var. Hatta bölge dışı aktörleri de kullanmak suretiyle bu adımlarını atıyorlar. Biraz oyalamaya dönük olduğunu düşünüyorum. Ama bunları, yani sorunları halının altına süpürerek çözüme ulaşma imkânınız yok” dedi.
Oruç Reis yüzde 90 yerli
Enerji Bakanı Dönmez, “Oruç Reis önümüzdeki ay içerisinde bölgeye gitmiş olur” dedi. Oruç Reis’in yüzde 90’ı yerli ekipmanla yapıldığını hatırlatan Dönmez, “Kendi tersanelerimizde yapıldı. Karadeniz’de çalışmalarını yaptı, birkaç aydır Marmara Bölgesi’nde çalışmalarını yapmıştı, şimdi oradaki görevi bitti. Güneyde bizim sismik yapmadığımız bazı bölgelerimiz vardı, o alanlara yönlendireceğiz” diye konuştu.
Fatih Gemisi 5 bin metre derine indi
Doğu Akdeniz’deki sismik araştırmalar ve sondaj çalışmalar hakkında bilgi veren Dönmez, “Fatih şu anda deniz seviyesinden itibaren yaklaşık 5 bin metrelerde” dedi. Yunanistan basınında Fatih sondaj gemisinin doğalgaz rezervleri bulduğuna dair haberlerin hatırlatılması üzerine Dönmez, “Bir şey bulunca da zaten açıklayacağız. Henüz daha işlemlerimiz devam ediyor, üç-dört haftalık daha işimiz var” dedi. Dönmez, ‘Yunanistan’daki rezerv bulundu’ iddiasının AB yaptırım açıklamaları sonrasına denk gelmesine dikkat çekilmesi üzerine ise “Böyle bir provokasyon da kokuyor olabilir. Ama henüz söylemek için erken. Sondaj evam ediyor çünkü, yani hedef noktaya ulaşmadık” dedi.
Sondaj ekibini ziyaret edeceğiz
Bakan Dönmez, AB’nin yaptırım tehdidinde bulunduğu ve GKRY’nin çalışanları hakkında tutuklama çağrısı yaptığı Fatih Gemisi ile ilgili “Arkadaşlarda bir yılgınlık da yok. Gemideki arkadaşlarla da zaten sürekli arkadaşlarımız haberleşiyorlar, görüşüyorlar. Ben de ilk fırsatta ziyaretlerine gideceğim. Ada’ya gideceğiz, ondan sonra da kendileriyle görüşeceğiz” bilgisini verdi.
MEB iÇiN ÜÇLÜ ÇALIŞMA
Dönmez, Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge (MEB) ilan edilmesi konusundaki değerlendirmelerle ilgili olarak da “Bu konuda yetkili kurumumuz Dışişleri Bakanlığımız. Bunlarla hem bizim bakanlığımızın uzmanları, hem de Milli Savunma Bakanlığı’mızın uzmanları, biraya gelip bu konuyu değerlendiriyorlar. Çünkü bu işin güvenlik boyutu da var, çalışmalar henüz neticelenmedi” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.