8 Aralık 2025 Pazartesi
Ekonomi

Rumlar çaresiz: Türkiye ambargosunu kıramadık

Rum gemilerine yönelik Türk ambargosunun kaldırılması konusunda bir ilerlemenin olmadığını söyleyen Rum bakan yardımcısı Hatzimanoli, Türkiye ambargosu karşısında uzun yıllar zorluklar yaşadıklarını belirtti.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Denizcilik Bakan Yardımcısı Marina Hatzimanoli, Rum bandıralı gemilerin Türk limanlarına yaklaşması konusunda herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.

Geroskipou'da düzenlenen etkinliği sırasında, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in gündeme getirdiği Rum bayrağı taşıyan gemilerin Türk limanlarına yanaşması yasağının kaldırılması konusunda herhangi bir gelişme olup olmadığı sorusuna Hatzimanoli, "Hristodulidis, Kıbrıs bayrağı taşıyan gemilerin Türk limanlarına yanaşması yasağının kaldırılması konusunu her zaman gündeme getiriyor" dedi.

Hatzimanoli, Türkiye'nin uyguladığı ambargonun kaldırılması konusunda henüz bir gelişme olmadığını, bunun Rum kesiminde gemi işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren şirketleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye ambargosu karşısında uzun yıllar zorluklar yaşadıklarını belirten Hatzimanoli bir çözüm bulunmasının mümkün olacağı umudunu dile getirdi.

Konu, Hristodulidis tarafından 11 Kasım'da bir röportajda gündeme getirilmişti. Hristodulidis, "Türk işadamları için vizeleri serbest bırakarak başlayabiliriz. Aynı zamanda Türkiye, Kıbrıs bayrağı taşıyan gemilere limanlarını açabilir. 1987'den beri Kıbrıs bayrağı taşıyan hiçbir gemi Türkiye'ye yanaşamadı" ifadelerini kullanmıştı.

