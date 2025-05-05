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Ekonomi

Rumlardan tarihi Türkiye itirafı: Taktiklerimiz işe yaramaz

Rum lideri Hristodulidis'in Türkiye ve KKTC tarafından kabul edilmeyecek anlamsız teklifler ortaya atarak Kıbrıs sorununda hiçbir yere varamayacağını yazan Rum basını, işe yaramaz taktiklerin Kıbrıs'ta bölünmenin resmileşmesinin yolunu açacağını kaydetti.

Star Gazetesi5 Mayıs 2025 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
Rumlardan tarihi Türkiye itirafı: Taktiklerimiz işe yaramaz
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Yunanistan'ın Ta Nea gazetesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Türkiye'ye Türk limanlarını Rum gemilerine açması karşılığında, iş insanları özelinde AB vizesinde öncelik vermeyi önerdiğini iddia etmişti.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan iddia Türkiye tarafından yalanlanmıştı.

İDDİA RUM HÜKÜMETİNDEN ÇIKTI!

Rum basını, söz konusu iddianın Rum hükümetinden çıktığını ve hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis tarafından da doğrulandığını yazdı.

Hükümet tarafından ortaya atılan fikri "hayal ürünü" olarak nitelendiren Rum basını, "Hristodulidis'in girişimlerinin çoğu gibi bu da "tanıtım hilesi" kategorisine giriyordu. Kıbrıs sorunu hakkında çok temel bilgisi olan herkes, önerinin baştan savma olduğunu, Ankara'nın asla kabul etmeyeceği bir şey olduğunu bilirdi. Öyleyse hiçbir yere varmayacağı garanti edilen bu anlamsız öneri neden basına sızdırıldı?. Hristodulidis'in Kıbrıs sorunu söylemini, sıklıkla AB'yi öne çıkaran bir tanıtım oyununa nasıl dönüştürdüğünün bir başka örneği." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK TARAFININ ASLA KABUL ETMEYECEĞİ TEKLİFLER SUNMAK BİR TAKTİK

Rum basını, Türk tarafının asla kabul etmeyeceği teklifler sunmanın Hristodulidis'in tercih ettiği bir taktik olduğunu söyledi.

Türk tarafından kabul edilmeyecek teklifler yapmanın statükoyu koruma taahhüdünü gizleyeceği yanılgısına kapılan eski Rum lideri Tassos Papadopoulos'un başkanlığına bir geri dönüş olduğunu vurgulayan Rum basını, "Hristodulidis de aynı oyunu oynadığı anlaşılıyor" yorumunda bulundu.

HRİSTODULİDİS'İN OYUNU TÜRKLERİ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DAHA DA YAKLAŞTIRIYOR

"Amaç dünyaya Türklerin uzlaşmaz olduğunu göstererek nihai suçlamayla oyunu kazanmak mı?" diye soran Rum basını, bu teorinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ı iki devletli çözüme daha da yaklaştırdığına dikkat çekti.

Haberde, "Hristodulidis ve destekçileri yeniden birleşmeyi istemiyorsa en azından bölünmeyi müzakere edebilir ve Maraş ile tampon bölgenin Rum kesimine iadesini sağlayabilir. Bunun yerine, herkesin görebileceği Papadopoulos dönemi taktikleriyle, Rumlara herhangi bir toprağın iadesini güvence altına almadan bölünmenin nihai resmileşmesinin yolunu açacaktır" ifadeleri yer aldı.

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