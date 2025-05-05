Rumlardan tarihi Türkiye itirafı: Taktiklerimiz işe yaramaz

Yunanistan'ın Ta Nea gazetesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Türkiye'ye Türk limanlarını Rum gemilerine açması karşılığında, iş insanları özelinde AB vizesinde öncelik vermeyi önerdiğini iddia etmişti.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan iddia Türkiye tarafından yalanlanmıştı.

Rum basını, söz konusu iddianın Rum hükümetinden çıktığını ve hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis tarafından da doğrulandığını yazdı.

Hükümet tarafından ortaya atılan fikri "hayal ürünü" olarak nitelendiren Rum basını, "Hristodulidis'in girişimlerinin çoğu gibi bu da "tanıtım hilesi" kategorisine giriyordu. Kıbrıs sorunu hakkında çok temel bilgisi olan herkes, önerinin baştan savma olduğunu, Ankara'nın asla kabul etmeyeceği bir şey olduğunu bilirdi. Öyleyse hiçbir yere varmayacağı garanti edilen bu anlamsız öneri neden basına sızdırıldı?. Hristodulidis'in Kıbrıs sorunu söylemini, sıklıkla AB'yi öne çıkaran bir tanıtım oyununa nasıl dönüştürdüğünün bir başka örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Rum basını, Türk tarafının asla kabul etmeyeceği teklifler sunmanın Hristodulidis'in tercih ettiği bir taktik olduğunu söyledi.

Türk tarafından kabul edilmeyecek teklifler yapmanın statükoyu koruma taahhüdünü gizleyeceği yanılgısına kapılan eski Rum lideri Tassos Papadopoulos'un başkanlığına bir geri dönüş olduğunu vurgulayan Rum basını, "Hristodulidis de aynı oyunu oynadığı anlaşılıyor" yorumunda bulundu.

"Amaç dünyaya Türklerin uzlaşmaz olduğunu göstererek nihai suçlamayla oyunu kazanmak mı?" diye soran Rum basını, bu teorinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ı iki devletli çözüme daha da yaklaştırdığına dikkat çekti.

Haberde, "Hristodulidis ve destekçileri yeniden birleşmeyi istemiyorsa en azından bölünmeyi müzakere edebilir ve Maraş ile tampon bölgenin Rum kesimine iadesini sağlayabilir. Bunun yerine, herkesin görebileceği Papadopoulos dönemi taktikleriyle, Rumlara herhangi bir toprağın iadesini güvence altına almadan bölünmenin nihai resmileşmesinin yolunu açacaktır" ifadeleri yer aldı.