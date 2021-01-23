23 Ocak 2021 Cumartesi 08:45 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 08:45

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladı. RDIF’ten Sputnik’e yapılan açıklamaya göre üretimin gelecekte artırılması olasılığı da görüşülüyor. Sputnik V, bugüne kadar Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan’da tescil edildi. Aşının AB’de tescil edilmesine yönelik süreç de başlatıldı.

YÜZDE 90 ETKİNLİĞİ VAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, RDIF’ten yapılan açıklamada “Türk partnerler halkın aşılanması ve üçüncü ülkelere ihracat için üretim amacıyla, yüzde 90’ın üzerinde etkinlik gösteren Sputnik V aşısına büyük ilgi gösteriyor” denildi.

DOLANDIRICILAR ‘AŞI SIRANIZ GELDİ’ SMS’LERİYLE KANDIRIYOR

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı CoronaVac’ın yaygın uygulamasına 14 Ocak’ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı. Aşı, belirlenen öncelik sırasına göre yapılıyor ancak siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Aşı Sıranız Geldi” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı. Dolandırıcıların gönderdikleri SMS’te “Aşı sıranız geldi. Kaydınızı tamamlamak ve randevu oluşturmak için xxxxxx bağlantısına tıklayabilirsiniz” ifadelerine yer veriliyor. SMS’te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.