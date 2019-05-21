Rus borsası rekor kırdı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın, Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklaması ve petrol fiyatlarının varil başına 72 dolar banında yakın seyretmesinin ardından Moskova Borsası Endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,1 değer kazandı.

Tarihte ilk defa 2.600 puanı geçen Moskova Borsası Endeksi böylelikle rekor kırarken, RTS endeksi de yüzde 0,8’lik yükselişle 1.267 puana çıktı.

Rus petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisselerinde de önemli artışlar yaşanırken, Gazprom’un hisseleri günün ilk yarısında yüzde 2,5, Tatneft’in yüzde 2, Lukoil’in yüzde 2,1 ve Novatek’in hisseleri yüzde 1,6 değer kazandı.

Analistler, petrol fiyatlarının yüksek seviyede seyretmesinin yanı sıra Rusya’ya yönelik dış baskılarda yaşanan istikrarlı dönemin de borsanın yükselişinde etkili olduğuna işaret ediyorlar.