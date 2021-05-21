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Ekonomi

Rus devinden Türkiye açıklaması

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yelena Burmistrova, Rus gazının Türkiye'ye satışının rekabetçi olduğunu ve gaz arzında artış gözlemlendiğini açıkladı.

21 Mayıs 2021 Cuma 08:40 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 08:40
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Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gazprom Eksport Genel Müdürü Yelena Burmistrova, Rus gazının Türkiye'ye satışının rekabetçi olduğuna belirterek, gaz arzında geçen yıla göre büyük bir artış gözlemlendiğini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre, Gazetecilere konuşan Burmistrova, "Kimseyle kavga etmek niyetinde değiliz, bu yılın ilk çeyreğinin başarılı sonuçlarının da gösterdiği gibi, rekabet etmek istiyoruz. Gaz tedarikinde düşüş olduğunu söylemek doğru değil, çünkü artış var, hem de geçen yıla göre büyük bir artış" dedi.

Gazprom'un gaz fiyatlarının esnek ve rakebetçi olduğuna vurgu yapan Burmistrova, "Bazı anlaşmalara varıyoruz, fiyatlarımız rekabetçi, Türkler daha önce olduğu gibi, Mavi Akım ve Türk Akım doğalgaz boru hatlarından gaz hacimlerimizi aktif olarak almaya devam ediyorlar" diye konuştu.

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