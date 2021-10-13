Rus devinden Türkiye kararı!

AA 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:18 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:18

Komışan, SIBUR'un Türkiye yatırımları ve petrokimya sektöründeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de geçen yıl lineer polietilen tüketiminde büyük bir artış yaşandığına işaret eden Komışan, "Biz de bu ürünün arzını bu yıl artırdık. Ev gereçleri ve araba parçalarında kullanılan polipropilen kopolimerlerinde de önemli bir talep artışı var. Bu ürünün arzını da yakında sağlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Komışan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde SIBUR'un Türkiye'deki bazı müşterilerinin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Özellikle de halı ipliği üreticileri etkilendi ancak yeni çalışma ve yaşam koşullarına oldukça hızlı adapte oldular ve geleceğe güvenle bakıyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin SIBUR'un faaliyetlerinde büyük bir yer tuttuğunu vurgulayan Komışan, "Türkiye, SIBUR için her zaman önemli bir bölgedir. Türkiye'nin potansiyeli, özellikle ekonominin belirli sektörlerinde son derece yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

- SIBUR'UN TÜRKİYE'YE YÖNELİK FAALİYETLERİ ARTIYOR

Türkiye'nin talep ettiği çeşitli ürünlerin arzını artırmaya yönelik yatırım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Komışan, "2022'de yılda 45 bin ton kapasiyetle maleik anhidrit üretimine başlıyoruz. Bu üretimin bir kısmını Türkiye'ye sağlayacağız. Ana alıcılarla görüşmeler şimdiden yapıldı ve önümüzdeki yıl ilk teslimatlar için hazırlanıyoruz." dedi.

Komışan, 2024'te ise ülkedeki en büyük tesislerden Amur'daki doğal gaz tesisinin inşasını tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu tesisin tamamlanmasıyla polipropilen ve polietilen ihracat hacmimizi artırabileceğiz. Yeni tesisin üretim hacmi 2,7 milyon tonu aşkın bir kapasiteyle polimer olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin SIBUR'un ürünleri için ana destinasyonlardan biri olmaya devam edeceğini söyleyen Komışan, "Türkiye şüphesiz Sibur'un ana tedarik bölgelerinden biri olmaya devam edecek. Ayrıca Türkiye, ara satış ve ürünlerimizin İsrail, Kuzey Afrika gibi çeşitli bölgelere teslimat noktası olarak da önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

- RUSYA'DA TÜRK ŞİRKETLERİYLE ORTAK PROJELER

SIBUR'un Rusya'da inşa ettirdiği tesislerde çok sayıda Türk şirketiyle başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Komışan, "Rönesans şirketiyle iyi deneyimlerimiz var. Diğer inşaat ve projelerimizde de Türk ortakların katılımına her zaman açığız." dedi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Türk şirketlerinin de katılımıyla inşa edilen ülkenin en büyük petrokimya tesisi ZapSibNeftekhim'e (ZapSib) dair de değerlendirmelerde bulunan Komışan, şunları kaydetti:

"ZapSib, Sibur'un Türkiye pazarındaki konumunu tamamen değiştirdi. Polipropilen üretimindeki artış, Sibur'un 2020'de Türkiye'nin en büyük üç polipropilen ithalatçısından biri olmasını sağladı. Geçen yıl ilk polietilen teslimatlarına başladık ve 2021'de, en çok yüksek yoğunluklu polietilen ve lineer alçak yoğunluklu polietilen ithal eden üç şirketten biri olmayı planlıyoruz ancak ana başarımız hacim artışı değil. ZapSib, müşteri tabanımızı birkaç kat artırmamızı sağlayan çeşitli uygulamalar için polimerler sunmamızı sağladı. ZapSib'deki polimer yelpazemizi genişletmeyi ve düzenli olarak Türk müşterilerimize tedarik etmeyi planlıyoruz."