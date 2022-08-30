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Ekonomi

Rus devinden Türkiye kararı

Rus e-ticaret devi Ozon, Türkiye'de ofis açacaklarını ve müşterilerine geniş bir yelpazedeki Türk ürünlerine daha kolay erişim sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, '“Yeni lojistik hizmeti teslimat süresini neredeyse 2 kat azaltacak. Montajsız teslimat süresi 6-8 gün arasında olacak. Hızlı teslimat, Rus alıcılar için Türk mallarının çekiciliğini artıracaktır.” denildi.

AA30 Ağustos 2022 Salı 16:48 - Güncelleme:
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Ozon'a bağlı Ozon Global'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin İstanbul'da yeni bir ofis açacağı belirtildi.

Türkiye'deki yeni ofisle, Ozon'un müşterilere geniş bir yelpazede Türk mallarına erişim sağlamayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, "Şimdi üst yönetim, İstanbul'da Türkçe bilen ve yerel tüketici sektörünün özelliklerini bilen uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturuyor ve sonbaharda aktif çalışmalara başlamayı planlıyor." ifadesine yer verildi.

RUS DEVİNDEN TÜRKİYE KARARI: TÜRK MALLARININ ÇEKİCİLİĞİNİ ARTIRACAK

Açıklamada, "Yeni lojistik hizmeti teslimat süresini neredeyse 2 kat azaltacak. Montajsız teslimat süresi 6-8 gün arasında olacak. Hızlı teslimat, Rus alıcılar için Türk mallarının çekiciliğini artıracaktır." denildi.

Rusya'nın tanınmış e-ticaret platformlarından Ozon geçen yıl 6 milyar dolar ciro elde etmişti.

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