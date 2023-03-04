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Ekonomi

Rus devinden Türkiye kararı: Yoğun talep geldi

Rus dev lojistik operatörü Fesco, Türkiye'ye yatırım kararı alarak pazara girdi. Rus devinin Mersin'de ofis açtığı açıklandı. Fesco Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Severilov, 'Hem Türk hem de Rus şirketlerinden gelen yoğun talep üzerine, Fesco'nun bölgedeki genişlemesini artırmak istedik ve bu yatırım kararını aldık.' dedi.

Ekonomi Gazetesi4 Mart 2023 Cumartesi 14:10 - Güncelleme:
Rus devinden Türkiye kararı: Yoğun talep geldi
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Rusya'nın önde gelen lojistik şirketlerinden Fesco, Mersin'de ofis açarak Türkiye pazarına girdi.

Fesco, aynı zamanda Nükleer Enerji Santrali Akkuyu NGS'nin lojistik operatörü olarak faaliyet gösteriyor.

Fesco, Türkiye'deki şirketi aracılığıyla enerji, petrokimya ve gaz alanında Türkiye ve Orta Asya ülkelerinde inşaatı devam eden projeler için proje yüklerinin teslimatını organize etmeye odaklanacak.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, Fesco Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Severilov, Türkiye'de proje lojistiğine odaklanacaklarını ifade ederek, "Hem Türk hem de Rus şirketlerinden gelen yoğun talep üzerine, Fesco'nun bölgedeki genişlemesini artırmak istedik ve bu yatırım kararını aldık" dedi.

Liman, demiryolları ve entegre işletmeler alanındaki varlıklarıyla Rusya'nın en büyük özel taşımacılık şirketlerinden biri olan Fesco, özellikle Vladivostok Ticari Deniz Limanı, demiryolu işletmecileri Transgarant'a ve Russkaya Troika montaj platformlarının işletmecisi Dalreftrans işletmelerini bünyesinde bulunduruyor.

Grubun sahip olduğu konteyner hacminin toplamda 132 bin TEU olduğu tahmin ediliyor.

Akkuyu NGS ile Fesco arasında imzalanan anlaşmaya göre Fesco taşımacılık grubu, üç yıl boyunca Akkuyu NGS inşaat projesi çerçevesinde deniz yoluyla teslim edilen tüm malların elleçlenmesini sağlayarak tek bir lojistik operatörü olarak hareket edecek.

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