Rus devinden Türkiye'ye teklif: Özel bir model oluşturabiliriz

Sber'in aynı zamanda Teknolojik Gelişim Başkanı Belevtsev, Rusya'nın en büyük teknoloji forumu olarak kabul edilen "AI Journey" konferansında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Teknoloji alanında insanların ilginç ve beklemediği ürünleri sunmayı hedeflediklerini anlatan Belevtsev, üretken yapay zekanın gelişimi açısından yolculuğun henüz başında olduklarını ve şu anda temel modeller yarattıklarını söyledi.

Söz konusu modellerin, çok sayıda ürünün geliştirilmesi için temel oluşturduğunu belirten Belevtsev, "Çok çeşitli yeni modeller yapmayı öğrendik ve şu anda GigaChat'i bir model ailesi şeklinde geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AI Journey kapsamında ilk defa tanıtılan "Green" adlı robota ilişkin konuşan Belevtsev, "Green, GigaChat'in modeli sayesinde dünyayı algılayıp buna göre davranışlar sergiliyor. Bunu üretken yapay zeka ile nasıl çalışacağımızı ve bu teknolojiyi nasıl anlayacağımızı bildiğimiz için hızlı bir şekilde geliştirebildik." dedi.

Belevtsev, yapay zekayı farklı sektörlere de entegre edeceklerini anlatarak, "Örneğin, yeni ilaçların, yeni kimyasal bileşenlerin, proteinlerin, kimyasal işlem diyagramlarının veya ayrıntılı çizimlerin prototiplerini geliştirmek için projelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

GigaChat'in, ChatGPT veya Gemini gibi modellerle farkına ilişkin konuşan Belevtsev, şöyle devam etti:

"Bu öncelikle Rusça için oluşturulan tek modeldir. ChatGPT ve Gemini de diğer modeller gibi Rusça konuşabilir. Ancak GigaChat bunu özellikle insanları daha iyi anlamak, deyimlerini ve ifadelerini anlamak, sorularının her birine koydukları anlamları anlamak için yapıyor."

Belevtsev, GigaChat üzerinde Rusça ile testler yaptıklarını ve bu nedenle rakiplerine karşı Rusya'da daha avantajlı hale geldiğinin altını çizdi.

- TÜRK ŞİRKETLERLE YAPAY ZEKADA OLASI İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile yapay zeka alanındaki olası işbirliklerine dair konuşan Belevtsev, "Buna son derece olumlu bakıyoruz. Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi çok isteriz. Öncelikle Rusça için tasarlanmış bir model oluşturduğumuz gibi Türkçeye özel bir model oluşturursak da aynı sonucu elde edebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Bu alanda bir Türk ortak bulmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Belevtsev, şunları kaydetti:

"Nasıl model yapılacağına dair bilgimiz var ama tabii ki yerel bir ortakla bulabileceğimiz Türkiye'nin kültürü, gelenekleri ve dili hakkında derin bir bilgimiz yok. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi kendisine özel yapılmış modellere ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bu yolu birlikte yürümek ilginç olurdu."