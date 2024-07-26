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Ekonomi

Rus ekonomisi 'aşırı ısınma' döneminde! Hedef enflasyon oranını düşürmek

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımlardan ötürü yeni enflasyon yanlısı risklerin ortaya çıktığını belirterek, 'Güncellenmiş tahminimiz, bu yıl politika faizinde bir indirim öngörmüyor' dedi. Bakan ayrıca enflasyon oranını düşürmek için daha uzun süreli sıkı mali politika uygulamaları gerektiğini vurguladı.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 17:01 - Güncelleme:
Rus ekonomisi 'aşırı ısınma' döneminde! Hedef enflasyon oranını düşürmek
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Nabiullina, Rusya Merkez Bankasının politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmesinin ardından başkent Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

AŞIRI ISINMA UYARISI

Rus ekonomisinin aşırı ısınma döneminde bulunduğunu belirten Nabiullina, "İş gücü rezervleri ve üretim kapasiteleri neredeyse tükendi. Bu kaynakların kıtlığı, talebi teşvik etme yönündeki tüm girişimlere rağmen ekonominin büyüme hızında yavaşlamaya yol açabilir." diye konuştu.

Söz konusu girişimlerin enflasyonu hızlandıracağını dile getiren Nabiullina, "Bu da bir durgunluğun yaşanmasına neden olacaktır. Mali politikamızın daha da sıkılaştırılması böyle bir senaryonun önlenmesini mümkün kılacaktır." dedi.

Nabiullina, politika faizini artırmak için gerekli 4 unsurun da ortaya çıktığını belirterek, "Birincisi, kalıcı enflasyon yükseliyor. İkincisi, tüketici faaliyeti azalmıyor. Üçüncüsü, iş gücü piyasası katılığı artıyor. Dördüncüsü, yaptırımlarla ilişkili yeni enflasyon yanlısı riskler ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyon oranını düşürmek için daha uzun süreli sıkı mali politika uygulamaları gerektiğini vurgulayan Nabiullina, "Bu yüzden geçen ay enflasyon yanlısı riskler gerçekleştiğinde politika faiz oranını artırmaya hazır olduğumuzu söylemeye başladık. Güncellenmiş tahminimiz, bu yıl politika faizinde bir indirim öngörmüyor." dedi.

"ONLARIN SORUNU DÜŞÜK ENFLASYON"

Rusya'nın önemli bir ticaret ortağı olan Çin'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Nabiullina, "Faiz oranı kararlarına gelince, onların farklı bir para politikaları var. Onların sorunu yüksek enflasyon değil, düşük enflasyon. Bizimkine taban tabana zıt bir politika izliyorlar. Çünkü bizim görevimiz enflasyonu azaltmak, onların görevi ise deflasyonu önlemek." diye konuştu.

Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunuyor. Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

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