Rus ekonomisi yüzde 12 küçüldü

IHA 29 Mayıs 2020 Cuma 11:58 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 12:08

Rusya Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, Rusya’nın ekonomisinin yüzde 12 küçüldüğü açıklandı. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan inceleme raporuna göre, Rusya’nın milli ekonomisinin Mart ayında yüzde 0,8 büyümesinin ardından, 30 Mart’tan itibaren uygulanan karantina sebebiyle birçok iş yeri kapatılmış ve neredeyse tüm üretim faaliyetleri askıya alınmıştı. Ülkedeki karantina uygulamasının Nisan ayında ekonomiye verdiği zarar yüzde 12 olarak açıklandı. Mart ayında yüzde 0.8 büyüyen Rus ekonomisi, korona virüs sebebiyle Nisan ayında yüzde 12 küçülmüş oldu.

Bakanlığın resmi rakamlarına göre 2020 yılında gayri safi yurtiçi hasılasında yüzde 5, 2021 yılında ise yüzde 2.8’lik bir daralma yaşanacak. Öte yandan Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch tarafından 26 Mayıs’ta bir açıklama yapılmış ve 2020 yılında Rusya’daki gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5, Rusya ekonomisinin ise yüzde 3.3 küçüleceğini duyurmuştu.

Ülkedeki üretim merkezlerinin sırayla işbaşı yaptığını açıklayan Rusya’nın başkenti Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Sevgili Moskovalılar, korona virüs sebebiyle 2 hafta önce karantina uygulamasının ilk esnetme etabını geride bıraktık. Üç yüzden fazla büyük şirket işbaşı yaptı. Yarım kalan birçok konut, anaokulu ve ilkokul projesinin yapımına yeniden başlandı. Karantina uygulaması 14 Haziran’a kadar devam edecek ancak 1 Haziran’dan itibaren karantina uygulamasını esneterek ikinci etaba geçiyoruz. Mağazalar, araba salonları, bisiklet yolları ve tekstil atölyeleri açılacak” ifadelerini kullanmıştı.