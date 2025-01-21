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Ekonomi

Rus engeline takılıp kapımızı çaldılar: Yardım talep etmek Türkiye'ye geliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Fico'nun doğal gaz konusunda görüşmesi yabancı basında gündem oldu. Slovakya'nın doğal gaz için Türkiye'den yardım istediğini yazan yabancı basın, iki ülkenin plan üzerinde görüştüğünü bildirdi. Rusya, 1 Ocak 2025 itibariyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden gazı kesmişti.

Star Gazetesi21 Ocak 2025 Salı 10:46 - Güncelleme:
Rus engeline takılıp kapımızı çaldılar: Yardım talep etmek Türkiye'ye geliyorlar
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Ukrayna basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun görüşmesini gündemine aldı. Konuyu "Fico, Rus gazı tedarikini güvence altına almak için Türkiye'nin yardımını istiyor" başlığıyla okuyucularına aktaran Ukrayna basını, Bloomberg'in 20 Ocak tarihli haberine atıfta bulundu.

DOĞAL GAZ İÇİN TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİLER

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazının Türkiye üzerinden Slovakya'ya ulaştırılması planını görüştüğünü yazan Ukrayna basını, Türkiye'nin konuyla ilgili olarak Slovakya ve Rusya ile müzakerelere açık olduğunu belirttiği ifade edildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rus mevkidaşının konuyu görüşüp değerlendireceğini söylediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Fico'nun Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısına değinen Ukrayna basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda, "Bir adım atalım; Slovakya'nın doğalgaz ihtiyacı konusunda bir sonuca varalım" dediğini yazdı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Haberin devamında, Slovakya Başbakanı Fico'nun Rus gazının Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden uzanan TürkAkım boru hattıyla Slovakya'ya ulaştırılmasının alternatif bir çözüm olabileceğini söylediği hatırlatıldı. Ayrıca Fico'nun Slovakya Ekonomi Bakanı'nın gelecek hafta Türkiye'ye gelerek gaz tedarik konularını görüşeceğini duyurduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Gazprom ile Ukrayna'nın Naftogaz şirketleri arasındaki gaz transit sözleşmesi 1 Ocak'ta sona erdi. Bu durum yıllar öncesinden bilinmesine rağmen Fico, Kiev'i Slovakya'nın enerji tedarikini sabote etmekle suçluyor ve hatta 22 Aralık'ta Moskova'ya uçarak Ukrayna'ya elektrik satışını durdurmakla tehdit ediyor.

Star Gazetesi

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