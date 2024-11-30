İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rus heyet resmen onayladı! Ülkelerin Rusya ambargosu Türkiye'ye yaradı
Ekonomi

Rus heyet resmen onayladı! Ülkelerin Rusya ambargosu Türkiye'ye yaradı

Birçok ülkenin Rusya'ya uyguladığı uluslararası politikalar tohum ticaretinde Türkiye için yeni fırsatlar sunmaya başladı. Türkiye'nin Rusya'ya tohum ihracatının önü açıldı. Bu kapsamda Türkiye'ye gelen Rus heyet birçok tohum sertifikasyon merkezini onay verdi.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
Rus heyet resmen onayladı! Ülkelerin Rusya ambargosu Türkiye'ye yaradı
ABONE OL

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Rusya ile tohumculuk alanında idari, ticari ve teknik işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirterek, "Rusya'nın tohum taleplerini karşılamak amacıyla ihracat imkanlarını artırmak için yoğun gayret içindeyiz." dedi.

Güler, AA muhabirine, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin küresel gelişmelerin de etkisiyle ivme kazandığını söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl Rusya'ya 70 milyon dolarlık tohum ihracatı gerçekleştirdiğini bildiren Güler, "Rusya'ya uygulanan uluslararası politikalar tohum ticaretinde Türkiye için yeni fırsatlar sunuyor. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artan talebi karşılamak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Rusya'nın tohum taleplerini karşılamak amacıyla ihracat imkanlarını artırmak için yoğun gayret içindeyiz. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığımız ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Sadece Rusya değil, yakın coğrafyamızla ticaretimizi de artırıyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın tohum üretimine ilişkin onayladığı yeni düzenlemelerin ardından bu ülkeden gelen teknik bir heyetin Türkiye'deki laboratuvarları incelediği bilgisini veren Güler, Çayırova, Samsun, Antalya ve Beydere tohum sertifikasyon test müdürlükleri ile Ankara'daki Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü laboratuvarlarının onay aldığını dile getirdi.

Güler, bu gelişmenin Rusya'ya tohum ihracatını artırmada önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, gelişmelerin ardından ticari ilişkileri güçlendirmek için hemen harekete geçtiklerini anlattı.

- "RUSYA İLE İDARİ, TİCARİ VE TEKNİK ALANLARDA İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

TÜRKTOB olarak Moskova'da düzenlenen Global Fresh Fuarı'na 50 kişilik heyetle katıldıklarını anımsatan Güler, bu ülkedeki tarım ve tohumculuk sektörlerinin önde gelen temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Güler, Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Andrey Razin, Bitki Sağlığı Denetimi Başkan Yardımcısı Elena Reznichenko, Rusya Tohum ve Bitkisel Ürünler Üreticiler Birliği Genel Müdürü Mikhail Glushkov ile de bir araya geldiklerini kaydetti.

Görüşmelerde tohum ticaretini artırma ve bitki sağlığı alanında işbirliği konusunda mutabakat sağlandığını vurgulayan Güler, "Rusya ile idari, ticari ve teknik alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz, tohumculuk sektöründe kalıcı ve yararlı sonuçlar sağlayacak." şeklinde konuştu.

Rusya'dan yaptırım kararı: 2026 yılına kadar uzatıldı

Türkiye'den Rusya'ya mesaj: Gerekli desteği vereceğiz

Türkiye ön plana çıkabilir
  • tohum ihracatı
  • uluslararası politika
  • sertifikasyon merkezi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.