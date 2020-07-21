İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2020 Salı / 30 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8585
  • EURO
    7,8491
  • ALTIN
    402.219
  • BIST100
    120536
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rus medyası: Türkiye'ye giden turist sayısının 4 milyonu bulur
Ekonomi

Rus medyası: Türkiye'ye giden turist sayısının 4 milyonu bulur

Rus Kommersant gazetesi, Türkiye-Rusya sınırlarının açılması durumunda Türkiye'ye giden turist sayısının 4 milyonu bulacağını açıkladı.

DHA21 Temmuz 2020 Salı 11:52 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:52
ABONE OL

Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya’dan Türkiye’ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu. 

Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti. Rusya’da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi. 

Öte yandan gazetedeki haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır’a tatil yapmaya gittiklerini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.