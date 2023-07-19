Rus petrolüne eşdeğer! Türkiye'de heyecanlandıran sızıntı: 2 ilimizde bulundu

Güneydoğu'daki petrol bulunmasının ardından Türkiye'nin Bayburt ve Erzincan illerinde Rus petrolüne eşdeğer petrol sızıntısı olduğu bildirildi. Bölgede araştırma yapan akademisyenler petrolün yüzeye çıkarılması gerektiğini söyledi.

2 İLİMİZDE PETROL HEYECANI

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) akademisyenleri, 1926 ve 1930'lu yıllarda Maden Tetkik Arama (MTA) Müdürlüğü tarafından Bayburt'ta yapılan petrol arama çalışmalarını derinleştirdi. Bölgenin petrol rezervi açısından potansiyeli olduğunu belirleyen bilim insanları bölgede çalışma başlatılması talebinde bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enver Akaryalı, MTA tarafından 1926 ve 1930'lu yıllarda Bayburt'un Aşağı Çimağıl köyünde yapılan petrol arama çalışmalarını derinleştirerek çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Bölgede daha önce de petrol sızıntılarıyla ilgili yöre sakinlerinin talepleri olduğunu anlatan Prof. Dr. Nafiz Maden, Aşağı Çimağıl köyüne giderek yaptıkları çalışmalar neticesinde su yüzeyinde petrol sızıntılarını gözlemlediklerini ve petrol kokusunun bile hissedilebildiğini söyledi.

Bayburt'un Aşağı Çimağıl köyünün bulunduğu alanda, Petekkaya Antiklinali'nin yanı sıra normal ve ters faylarla dokunak halinde, Jura yaşlı türbiditik çökeller ile Alt Miyosen jips ara katkılı kumtaşı, çakıltaşı, silttaşı ve kireçtaşından oluşan evaporit çökellerinin bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Enver Akaryalı, Aşağı Çimağıl köyünde petrol depolanması için uygun yapısal ortam ve kayaç türlerinin bulunduğunu belirtti.

Bölgede Türkiye Petrolleri (TP) tarafından kapsamlı jeolojik ve 2-3 boyutlu sismik çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Nafiz Maden ise çalışmalar sonucunda petrolün yüzeye çıkarılabileceğini dile getirdi.

"SONDAJLA BİRLİKTE PETROLÜN YÜZEYE ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

Bölgede petrolün kokusunun bile hissedilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Nafiz Maden, "Geçtiğimiz günlerde Bayburt ili merkeze bağlı Aşağı Çimağıl ve Orta Çimağıl köylerindeki sahalarda bir jeofizik ve jeolojik yüzey çalışmaları yapmak üzere Prof. Dr. Enver Akaryalı ile birlikte bölgeye gittik. Çünkü 1926 ve 1930'lu yıllarda bölgede yapılan petrol ihbarları üzerine MTA'nın çalışmaları vardı. MTA yaptığı çalışmalarda bu bölgede petrol sızıntısının olduğunu fakat bölgede petrol içerecek herhangi bir rezervuar kapanın olmadığını söylediler. Fakat biz yaptığımız çalışmada raporda bahsedildiğinin aksine farklı jeolojik yaşlara ait farklı yapıların olduğunu gözlemledik. Burada bir fay hattı mevcut ve yer altındaki rezervuardan petrol bu bölgede sızıyor. Bizim bu çalışmayı yapmaktaki amacımız şuydu: Bu bölgede TPAO'nun daha önce herhangi bir 2 boyutlu, 3 boyutlu sismik çalışması yok. Buraya TPAO'nun mühendislerini ve deneyimli uzmanlarını davet ederek detaylı çalışmalarla buranın petrol potansiyelinin ortaya koyulmasını amaçladık. Biz bölgeye gittiğimizde su üzerinde küçük sızıntılar olduğunu gördük. Daha detaylı çalışmalarda kaynağa yakın alanlarda daha büyük sızıntılar olduğunu gözlemledik. Hatta o bölgede petrolün kokusunu dahi hissedebiliyorsunuz, uzman olmanıza gerek yok. Dolayısıyla burada petrolün varlığını ortaya çıkarabilmek için nihayetinde bir sismik çalışma ve bunun sonucunda sondaj çalışmasıyla petrolün yüzeye çıkarılması gerekiyor" dedi.

"ERZİNCAN'DA RUS PETROLLERİNE EŞDEĞER PETROL VARLIĞINA DAİR RAPORLAR VAR"

Erzincan'da da petrol sızıntılarıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını aktaran Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, "Bu çalışmanın devamında Erzincan ilinde aynı fay hattı üzerinde benzer jeolojik yapılar da var. Bununla ilgili yine MTA'nın hatta yabancı uzmanların hazırladığı raporlar var. Erzincan ili, Çayırlı ilçesindeki petrol sızıntılarının aslında Bakü ve Rus petrollerine eşdeğer olduğuna yönelik raporlar hazırlanmış. Dolayısıyla bu bölgede sondaj yapılıp petrolün çıkarılması neticesinde Rus petrolüne eşdeğer bir petrol çıkarabileceğini ve bölgedeki insanların ve şehirlerin bundan faydalanabileceği ile ilgili raporlar yayınlanmış. Bu da bizim şevk noktamız oldu. Bahsedilen bölgeler ile ilgili çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.