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  • Rus rublesine ATACMS etkisi! Dolar karşısında yüzde 0,82 değer kaybetti
Ekonomi

Rus rublesine ATACMS etkisi! Dolar karşısında yüzde 0,82 değer kaybetti

Dolar/ruble paritesi, Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesi ve Ukrayna'nın Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile ilk defa Rusya'ya saldırmasıyla 100 seviyesinin üzerine çıktı.

AA19 Kasım 2024 Salı 19:02 - Güncelleme:
Rus rublesine ATACMS etkisi! Dolar karşısında yüzde 0,82 değer kaybetti
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Ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,82 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi Ekim 2023'ten bu yana ilk defa 100,5 seviyesine yükseldi.

Moskova Borsası (MOEX) da yüzde 3 değer kaybederek 2.639 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 3 gerileyerek 831 puana indi.

NÜKLEER SİLAHLA YANIT VERİLMESİNE OLANAK TANIYAN DOKTRİNİ ONAYLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

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