Rus turist rekoru
Antalya, yılın ilk 10 ayında ağırladığı 5 milyon 414 bin Rus turist ile rekor kırdı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca “Halen talep alan Rus pazarı, kışın da önemini ve artışını sürdürecek” dedi.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Antalya’da, bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 Rus turist ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Antalya Havalimanı verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-31 Ekim 2019’da kente gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.4 artış kaydedildi. Antalya’ya, bu yıl 31 Ekim’e kadar 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist geldi. Günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorlarının kırıldığı kenti, en çok Rus turistler ziyaret etti.
İLGİ KIŞIN DA SÜRECEK
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca “Halen talep alan Rus pazarı, kışın da önemini ve artışını sürdürecek” derken turizmde ‘her şey dahil’ sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay ise Antalya’nın gelecek sene 20 milyon turist sayısına yaklaşacağını belirterek “Turizmciler bu sene gülüyor. Özellikle Antalya ve İstanbul’daki turizmcilerin yüzü gülüyor, keyfi yerinde. Gelen turistlerde rekorlar kırılıyor. Çünkü hem Antalya’da hem İstanbul’da hem de Türkiye genelinde bu sene rakamlar çok iyi” diye konuştu.
Diplomasideki işbirliği ihracata olumlu yansıdı
Türkiye ve Rusya’nın başta Suriye olmak üzere çok boyutlu iş birliği güçlenmeye devam ederken, diplomatik alandaki başarı ihracata da taşındı. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin 2019’daki en büyük gücü ihracatta, Rusya’ya yapılan tutarın artması da dikkati çekiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, ocak-ekim döneminde 2018’in aynı sürecine kıyasla yüzde 10.6 artarak 3 milyar 93 milyon dolara ulaştı. Rusya’ya geçen yılın 10 ayında 2 milyar 797 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirilmişti. Bu da geçen süreçte Rusya’ya dış satımın 295 milyon arttığını ortaya koydu. Bu yılın 10 ayında Türkiye’den Rusya’ya 27 farklı sektörde ihracat gerçekleştirildi.
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