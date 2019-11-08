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Rus turistte tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 Rus turist ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı.

  • AA
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Antik kentleriyle konuklarını tarihte yolculuğa çıkaran, deniz, kum ve güneşiyle büyüleyen, güzel koyları, kanyonları, mağaraları ve şelaleleriyle cazibe merkezi olan Antalya, milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

Turistlerin ilk tercihleri arasında yer alan Antalya, ağırladığı konuk bakımından da rekorlarla anılıyor.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya Havalimanı verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-31 Ekim 2019'da kente gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artış kaydedildi.

Antalya'ya, bu yıl 31 Ekim'e kadar 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist geldi. Günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorlarının kırıldığı kenti, en çok Rus turistler ziyaret etti.

Geçen sene toplamda 4 milyon 801 bin, 1 Ocak-31 Ekim döneminde ise 4 milyon 681 bin 299 Rus turistin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde Rusya'dan 5 milyon 414 bin 602 ziyaretçi geldi.

- RUSLARDAN CİDDİ TALEP VAR
 

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, sektör için Rusya'nın önemli bir kaynak pazar olduğunu söyledi.

Rus turist bakımından otellerde halen doluluk yaşandığını belirten Atmaca, Rus misafir sayısının her geçen yıl arttığını bildirdi. Atmaca, "Rusya şu anda en önemli ve birinci pazarımız. Bu pazarı 3 yılda buralara getirmek sektörün ve paydaşlarının başarısıdır. Halen talep alan Rus pazarı, kışın da önemini ve artışını gösterecek." dedi.

- "ANTALYA GELECEK SENE 20 MİLYONA YAKLAŞACAK"
 

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay da Türk turizminde güzel bir yıl yaşandığını söyledi.

Antalya'nın gelecek sene 20 milyon turist sayısına yaklaşacağını belirten Kınay, "Turizmciler bu sene gülüyor. Özellikle Antalya ve İstanbul'daki turizmcilerin yüzü gülüyor, keyfi yerinde. Gelen turistlerde rekorlar kırılıyor. Çünkü hem Antalya'da hem İstanbul'da hem de Türkiye genelinde bu sene rakamlar çok iyi." diye konuştu.

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