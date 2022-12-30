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Ekonomi

Ruslar ''Türkiye'' dedi! Yüzde 28'i aştı

Rus turistler yılbaşı tatilinde yine Türkiye'yi tercih ediyor. Çarpıcı rakamları Rus haber ajansı RİA Novosti, Kupibilet adlı seyahat sitesinin verilerine dayandırdığı haberiyle ortaya koydu. Moskova'da yılbaşı döneminde yapılan bilet satışlarında Türkiye'nin payı yüzde 28'i aştı.

AA30 Aralık 2022 Cuma 08:38 - Güncelleme:
Ruslar ''Türkiye'' dedi! Yüzde 28'i aştı
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Türkiye'nin yılbaşı döneminde de Rus turistlerin bir numaralı seyahat noktası olduğu bildirildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin, Kupibilet adlı seyahat sitesinin verilerine dayandırdığı haberinde, Rusya'da yılbaşı döneminde vatandaşların seyahat için en çok bilet aldığı ülkelere ilişkin bilgilere yer verildi.

Yılbaşı döneminde vatandaşların tatil tercihini çoğunlukla Türkiye'den yana kullandıkları belirtilen haberde, bilet satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 28'i aştığı kaydedildi.

Haberde, Türkiye'nin ardından Ermenistan'ın yüzde 16 payla ikinci sırada olduğu, İsrail ve Azerbaycan'ın ise yüzde 7'şer ile üçüncü sırayı paylaştığı aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan turizm istatistiklerine göre, Türkiye'ye 2022'nin 11 ayında 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaretçi gelirken en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

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