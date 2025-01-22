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Ekonomi

Rusya 2024'te 1,3 trilyon ruble ilave petrol ve gaz geliri elde etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin 2024'ü başarılı şekilde kapattığını belirterek, 'Geçen yıl bütçenin ilave petrol ve gaz gelirleri 1,3 trilyon ruble (yaklaşık 13,1 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti.' dedi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
Rusya 2024'te 1,3 trilyon ruble ilave petrol ve gaz geliri elde etti
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Putin, Rus yetkililerle ekonomideki gelişmelere yönelik düzenlenen toplantıda konuştu.

Bütçenin geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranla yüzde 1,7 açıkla tamamlandığını kaydeden Putin, "Bu, özellikle gelişmiş ekonomilerdeki kamu maliyesi durumuna bakıldığında kabul edilebilir bir düzeydir." ifadesini kullandı.

Putin, ABD'de bütçe açığının 2024 itibarıyla GSYH'ye oranla yüzde 6,2, Fransa'da yüzde 6,2, İtalya'da yüzde 3,8, Japonya'da yüzde 3,7 ve Almanya'da yüzde 2,2 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

"GÜVENİLİR BİR GELİR TABANI OLUŞTURULDUĞU ANLAMINA GELİYOR"

Rusya'nın petrol ve doğal gaz dışı gelirlerinin geçen yıl yüzde 26 artarak 25,6 trilyon rubleye (yaklaşık 259,1 milyar dolar) çıktığına işaret eden Putin, "Bu 2025'te bütçe için ham madde piyasalarındaki dış gelişmelere çok daha az bağımlı, güvenilir bir gelir tabanı oluşturulduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

Putin, ekonomideki makro göstergelerin olumlu olduğuna işaret ederek, "Geçen yıl genel olarak Rusya ekonomisi için oldukça başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri korumaya devam edeceğini bildiren Putin, "Geçen yıl bütçenin ilave petrol ve gaz gelirleri 1,3 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşti." dedi.

  • Rusya Ekonomisi
  • Putin
  • Petrol ve Gaz Gelirleri

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