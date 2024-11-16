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Ekonomi

Rusya 3 ülkeyi ilan etti: BRICS'e ortak oldular

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Endonezya, Malezya ve Tayland'ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu duyurdu.

DHA16 Kasım 2024 Cumartesi 09:46 - Güncelleme:
Rusya 3 ülkeyi ilan etti: BRICS'e ortak oldular
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanlarının ortak toplantısında yaptığı açıklamada, Endonezya, Malezya ve Tayland'ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu ifade etti.

Pankin, "Kazan'daki BRICS zirvesi, dünya çoğunluğunun adil bir dünya düzeni kurma, küresel kurumlarda reform yapma ve eşitlikçi ekonomik bağlar kurma arzusunu ortaya koydu. Ticaret, yatırım, yapay zeka, enerji, iklim ve lojistik alanlarında önemli bir anlaşma paketi imzalandı. APEC'teki ortaklarımız Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS'in ortakları haline geldi" dedi.

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