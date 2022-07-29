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Ekonomi

Rusya çaldı, Suriye taşıdı! Çok net uyarı: Eğer satarsanız...

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, Ukrayna'nın çalıntı tahılını taşıyan Suriye'deki Esed rejimine ait bir geminin Lübnan'ın Trablusşam Limanı'na demirlediğini söyledi. Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Ukrayna'ya ait olan ve Rusya tarafından çalınan buğday ve arpanın ithal edilmesinin Lübnan-Ukrayna ilişkilerine zarar vereceği' uyarısında bulunuldu.

AA29 Temmuz 2022 Cuma 11:13 - Güncelleme:
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Lübnan'daki "Annahar" gazetesine konuşan Selam, ABD'nin yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya ait buğday ve arpaları taşıyan gemi hakkında açıklama yaptı.

Bakan Selam, "Ukrayna'nın çalıntı buğday ve arpasını taşıyıp Trablusşam Limanı'na demirleyen Suriye'ye ait gemiye ilişkin gelişmeleri Tarım Bakanlığı ve Genel Gümrük Dairesi takip ediyor." dedi.

Selam, söz konusu gemiye ABD tarafından yaptırım uygulandığını söyledi.

- UKRAYNA'NIN BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TEPKİ

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği de duruma tepki gösterdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya ait olan ve Rusya tarafından çalınan buğday ve arpanın ithal edilmesinin Lübnan-Ukrayna ilişkilerine zarar vereceği" uyarısında bulunuldu.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Kırım'daki bir limandan hareket ettiği belirtilen "The Laodicea" isimli gemide 5 bin ton buğday ve 5 bin ton arpa bulunduğu kaydedildi.

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