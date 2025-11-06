İSTANBUL 20°C / 15°C
  Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı'ndan ''tekelleşme'' çıkışı: Bazı sorunlarımız olduğunu anlamalıyız
Ekonomi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı'ndan ''tekelleşme'' çıkışı: Bazı sorunlarımız olduğunu anlamalıyız

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Batılı şirketlerin ülkeden ayrılmasının ardından iç pazarda tekelleşmenin arttığını söyledi.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 13:36 - Güncelleme:
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı'ndan ''tekelleşme'' çıkışı: Bazı sorunlarımız olduğunu anlamalıyız
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, piyasada rekabet eksikliğinin verimliliği de olumsuz etkilediğini belirterek, "Batılı şirketlerin ayrılmasıyla ne yazık ki iç pazardaki tekelleşme derecesinin arttığını görüyoruz. Şu anda bu konuda bazı sorunlarımız olduğunu anlamalıyız." dedi.

Reşetnikov, başkent Moskova'da düzenlenen "Verimlilik 360" etkinliğinde konuştu.

Rusya'nın, iş gücü verimliliği artışında yıllık yüzde 2,5'i hedeflediğini ancak ekonomik yavaşlama sürecinde bunun "aşırı iddialı" bir hale dönüştüğünü anlatan Reşetnikov, "Makro düzeyde verimliliğin ekonomik sistemimizin bir özelliği olduğunu anlamak önemli. Rekabet olmadan verimlilik artışı olamaz." ifadesini kullandı.

Reşetnikov, rekabetin ve verimlilik artışının ekonomide ana itici güç olduğunu vurgulayarak, "Batılı şirketlerin ayrılmasıyla ne yazık ki iç pazardaki tekelleşme derecesinin arttığını görüyoruz. Şu anda bu konuda bazı sorunlarımız olduğunu anlamalıyız." diye konuştu.

Rusya'da Coca-Cola, Apple ve Mercedes'in de aralarında bulunduğu yüzlerce Batılı şirket, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

