Rusya haftada 4 gün çalışma, 3 gün tatil sistemine hazırlanıyor
Rusya'da, çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırabilmesi, işsizlik oranını düşürmek gibi nedenlerle haftada 4 gün çalışma dönemine geçilmesi için hazırlık yapılıyor. Sistem kabul edilirse Ruslar haftada 4 gün işe gidecek.
Rusya, çalışanlar için yeni bir sistemine geçmeye hazırlanıyor. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneri, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışılmasını öngörüyor.
Amaç ise işsizliğin önüne geçmek, yaşam kalitesi artırmak ve çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırması.
Halkta ücret kaybı endişesi
Geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan kamuoyu anketi, Rus halkının yüzde 43'ünün haftada 4 gün çalışma sistemine karşı olduğunu ve böyle bir durumda ücret kaybı yaşanabileceği endişesi taşıdığını ortaya koymuştu.
Fakat Rus halkının endişelerinin aksine yeni sistemde çalışanların mevcut maaşlarının korunması amaçlanıyor.
Kademeli olarak geçilmesi planlanıyor
Yeni sistemin yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların eylül ayında başlaması planlanıyor. Haftada 4 gün çalışma sistemi uygulamasına kademeli olarak geçilmesi planlanıyor, böylelikle işverenler ve çalışanlar yeni sisteme uyum sağlayabilecek. (TRT Haber)
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