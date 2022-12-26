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Ekonomi

Rusya, ihracat rotasını değiştirdi! Aralarında Türkiye de var

Rusya metal ihracatını aralarında Türkiye'nin de aralarında olduğu 'dost ülkelere' yönlendiriyor.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Rusya, ihracat rotasını değiştirdi! Aralarında Türkiye de var
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus metal üretimi şirketlerinin yaptırımlar nedeniyle ihracatını Çin, Türkiye, Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkeleri, Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya yönlendirdiğini bildirdi.

Manturov, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda, Rus metal ve otomobil sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Rus otomobil sektörüne devlet desteğinin artacağını belirten Manturov, "Rusya'da üretilen araçların otomobil sektöründeki payını 2030'a kadar yüzde 40'tan yüzde 80'e çıkarmayı planlıyoruz. Artan devlet desteğiyle 2025'e kadar otomobil üretimini iki kat, otomobil parçalarının üretimini ise üç kat artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Haddelenmiş demirli metal ve demir dışı metal üretimlerini de artırmayı planladıklarını belirten Manturov, ayrıca Rus iç piyasasındaki talebi artıracak adımlar atacaklarını söyledi.

Metal ürünlerinin ihracat rotalarını ise yaptırımlar nedeniyle değiştirdiklerinin altını çizen Manturov, "Rus metal üretimi şirketleri ihracatını Çin, Türkiye, BDT ülkeleri, Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya yönlendiriyor ve bu pazarlar öncelik kazanıyor." diye konuştu.

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