Rusya ile anlaşma sağlandı: Sadece birinde 159 milyon ton petrol rezervi bulunuyor

AA 16 Kasım 2021 Salı 15:14 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 15:16

Kazakistan'ın Hazar Denizi'ndeki "Kalamkas teniz" ve "Hazar" petrol sahalarını işletmek için Rusya ile anlaştığı bildirildi.

Kazakistan petrol ve gaz şirketi KazMunayGaz tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket söz konusu petrol rezervlerini ortak işletmek için Rusya'nın 2. büyük petrol üreticisi Lukoil ile anlaştı.

Hazar Denizi'ndeki "Kalamkas teniz" ve "Hazar" petrol sahalarında iş birliği anlaşması, KazMunayGaz Başkanı Alik Aydarbayev ile Lukoil Başkanı Vagit Alekperov arasında imzalandı.

"Kalamkas teniz" sahasında 159 milyon ton petrol rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Kazakistan'ın petrol ve gaz sektöründe önemli yere sahip NCOC N.V ve Shell gibi şirketlerin söz konusu projeden maliyetinin yüksek olması nedeniyle vazgeçtikleri duyurulmuştu.