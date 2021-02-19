Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ticarette ciro kaybı

star.com.tr 19 Şubat 2021 Cuma 21:31 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 22:12

Güney Kore Yayın Kurumu (KBS), Rusya gümrük servisinden alınan verilere dayanarak yaptığı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ticaret cirosunun, 2019 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 11 azaldığını bildirdi.

2020 yılında iki ülke arasındaki toplam ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 10,8 daha az olan 42,74 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore'nin 2020 yılında Rusya'ya ihracatının % 76.5 düşüşle 714 bin dolar olarak saptandığı kaydedildi. Kuzey Kore, Rusya'ya ağırlıklı olarak müzik aletleri, plastik ürünler, mobilya, aydınlatma armatürleri ve çimento tedarik etti. Rusya'dan yapılan ithalat ise yüzde 6,3 düşüşle 42 milyon dolara geriledi. Kuzey Kore tarafından satın alınan başlıca malların arasında ise tahıllar, yakıtlar, hayvansal yağlar ve tıbbi malzemelerin bulunduğu aktarıldı.

2020'nin başlarında Kuzey Kore, koronavirüsün ülkeye mallarla birlikte girebileceği korkusuyla sınırlarını kapatarak dış ticareti neredeyse tamamen durdurdu. Resmi verilere göre Kuzey Kore'de tek bir koronavirüs vakası kaydedilmedi.

star.com.tr