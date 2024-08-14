İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2024 Çarşamba / 9 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5464
  • EURO
    37,0686
  • ALTIN
    2649.36
  • BIST100
    9836.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rusya Maliye Bakanı, kripto para borsalarını yasallaştırmak için çalışıyor
Ekonomi

Rusya Maliye Bakanı, kripto para borsalarını yasallaştırmak için çalışıyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Merkez Bankası ile kripto para borsalarını yasallaştırmak üzere çalışma yaptıklarını ifade ederken, Rusya Merkez Bankasının konuya daha temkinli yaklaştığını söyledi.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
Rusya Maliye Bakanı, kripto para borsalarını yasallaştırmak için çalışıyor
ABONE OL

Siluanov, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'da kripto para ödemeleri ve madenciliğine yönelik son dönemde çeşitli yasaların yürürlüğe girdiğini belirtti.

Söz konusu yasaların ardından geriye kripto para borsalarına yönelik düzenlemelerin kaldığına işaret eden Siluanov, "Geriye, kendi resmi yasal kripto borsalarımızın oluşturulmasının sonuca ulaştırılması kaldı. Bu hala gri bir alanda, (kripto para borsaları) ne yasal ne de yasa dışı durumdalar." dedi.

"ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Rus hükümetinin bu konuda çeşitli istişareler yaptığını anlatan Siluanov, "Bu konuyu Rusya Merkez Bankası ile görüşüyoruz ve birlikte üzerinde çalışıyoruz. Farklı bakış açıları nedeniyle bunu nasıl yapacağımız konusunda bir çözüm bulamadık. Biz bu sürecin yasallaştırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Siluanov, Rusya Merkez Bankasının ise konuya daha temkinli yaklaştığını söyledi.

PUTİN YASAYI ONAYLAŞMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ağustos'ta, kripto paraların uluslararası ödemeler ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını ve kripto para madenciliğini yasal hale getiren yasaları onaylamıştı.

Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle ülkede giderek yaygınlaşmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.