Rusya Maliye Bakanlığı kripto paraların yasaklanmasını desteklemiyor

AA 25 Ocak 2022 Salı 14:39 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 14:39

Çebeskov, başkent Moskova'da düzenlenen "Kripto varlıklar: Regülasyon hakkında sormaya korkulan ancak bilinmesi istenenler" adlı konferansta konuştu.

Rusya Maliye Bakanlığı olarak kripto para piyasasının regüle edilmesi için etkin bir şekilde çalıştıklarını aktaran Çebeskov, "Maliye Bakanlığı bünyesinde bir regülasyon konsepti hazırladık ve hükümete gönderdik. Bu konseptle ilgili henüz bir karar yok, hükümet resmi bir karar almadı ama yine de faaliyetimizin yönü bu şekilde." ifadelerini kullandı.

Çebeskov, piyasanın regüle edilmesi halinde vatandaşların haklarının korunacağını belirterek, "Yapılması gereken ilk şey vatandaşlarımızın, bu varlıkları satın alanların veya diğer bazı teknolojik çözümlerde kripto para kullananların çıkarlarını korumaktır. Kripto paraların yasaklanması değil, regüle edilmeleri gerekiyor." dedi.

Rusya Merkez Bankası, 20 Ocak'ta yayımladığı raporda, Rus ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretinin ve madenciliğinin yasaklanmasını önermişti.

