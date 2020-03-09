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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası'ndan döviz alımlarını 30 günlük durdurma kararı

Rus ekonomisinin petrol fiyatlarındaki gece yarısı yüzde 25'lik düşüşten etkilenmesinin ardından, Rusya Merkez Bankası 30 gün süreyle döviz alımlarının durdurulduğunu açıkladı.

IHA09 Mart 2020 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 12:58

Gece saatlerinde Suudi Arabistan ile OPEC arasında petrol konusunda anlaşma sağlanamayınca dünya petrol ekonomisinin 1991 yılından beri en düşük petrol fiyatları görüldü. Petrolün varil fiyatı 31.02 Dolara kadar düşünce, petrol ve doğal gaz ülkesi olan Rusya durumdan en çok etkilenen ülke oldu. Sabah saatlerinde Rus rublesi karşısında Dolar ve Euro zirveyi görmesinin ardından Rusya Merkez Bankası harekete geçti. Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada döviz alımının 30 gün boyunca durdurulduğu duyuruldu.

Öte yandan sabah saatlerinde Rus Rublesi karşısında Dolar 74 Ruble seviyesine Euro ise 83 Ruble seviyesine yükseldi.

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