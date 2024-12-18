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Ekonomi

Rusya ortaklığındaki tarihi projeye Türk mühendis damgası! 350'yi geçti

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmaya başlayan Türk mühendislerin sayısı 350'yi aştı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Rusya ortaklığındaki tarihi projeye Türk mühendis damgası! 350'yi geçti
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmaya başlayan Türk mühendislerinin sayısının 350'yi aştığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da nükleer alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Türk mühendislerin, Türkiye'nin nükleer altyapısının ve endüstrisinin oluşmasında kilit rol oynayacağını belirtti.

Eğitimlerin devam ettiği söz konusu programı başarıyla tamamlayarak Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk mühendislerin sayısının 350'yi aştığını kaydeden Bayraktar, "Türkiye, bu mega proje ve yetiştirdiği Türk nükleer enerji uzmanları ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

  • Akkuyu Nükleer
  • Türk mühendisler
  • NGS çalışması

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