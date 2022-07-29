Moskova ile Brüksel arasındaki gerilim, doğal gazda zaman zaman kesintiye yol açtı.

AB, Rus gazına bağımlılığından kurtulmak için harekete geçti, üye ülkelerin enerji kullanımını yüzde 15 azaltmasını istedi.

Şimdi tasarruf tedbirleri de peş peşe açıklanıyor.

Rusya, Almanya'nın gaz arzını önemli ölçüde azalttıktan sonra Hannover kenti sıcak suyu kapatan ilk büyük şehir oldu.

ALMANYA KENTİ ISITMAYI KAPATTI, SOĞUK DUŞA GEÇTİ

TRT Haber'in derlediği habere göre, Almanya'nın kuzeyindeki Hannover kenti, enerji tasarrufu amacıyla kamu binalarında veya yüzme havuzlarında, spor salonlarında ve spor salonlarındaki duşlarda el yıkamak için sıcak suyun artık mevcut olmayacağına karar verdi.

Enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler de kapatılıyor ve belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak.

Belediye Başkanı Belit Onay, hedefin büyük şehirler için önemli bir zorluk teşkil eden "yaklaşan gaz kıtlığına" tepki olarak şehrin enerji tüketimini yüzde 15 azaltmak olduğunu söyledi.

Kurallar ısıtma için de geçerli. Kamu binalarında her yıl nisan ayından eylül ayının sonuna kadar ısıtma yapılmayacak, oda sıcaklıkları yılın geri kalanında maksimum 20 derece ile sınırlı olacak.

Almanlara kapsamlı gaz azaltma önlemleri ve enerji faturalarında ek ücretler beklemeleri söylendi.

AB, bu kış Rus gazına olan talebi yüzde 15 oranında düşürmeyi kabul etti.

BERLİN'DE 200'E YAKIN YAPI AYDINLATILAMAYACAK

Almanya'nın başkenti Berlin'den bu konuda bir adım geldi. Kentteki 200 yapı 3 ila 4 hafta süre ile gece ışıklandırılmayacak.

Tasarrufa gidilecek binalar arasında Berlin'in simge yapıları var. Zafer Anıtı, Devlet Operası, Berlin Katedrali, Berlin belediye Binası, Yahudi Müzesi, bazı kiliseler ile köprü ve heykeller aydınlatılmayacak.

"GAZ KITLIĞINA KARŞI ENERJİ TASARRUFU"

Hannover şehrinde de bir dizi tedbir alındı. Belediye başkanı, gaz kıtlığına karşı enerji tasarrufu yapılacağını söyledi. 1 Ekim ile 31 Mart arasında kamu binalarının ısıtılmaması, bu yapılarda ve kreşlerde sıcaklığın 20 santigrat derecede tutulması alınan önlemlerden bazıları.

Kentte bundan sonra yüzme havuzları da gaz ile ısıtılmayacak. Buralarda sıcak su ile duş alınmayacak.