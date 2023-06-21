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Ekonomi

Rusya sinyali verdi: Türkiye isterse karşılamaya hazırız

Enerjide peş peşe ataklar yapan Türkiye, Rusya ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni birlikte inşa etmeye başlamıştı. Türkiye'nin dev projesi Akkuyu Nükleer AŞ'nin Rus yetkilisi Anton Dedusenko, 'Türkiye'nin Sinop projesi kapsamında bizden bir talebi olursa, Rosatom, bu talepleri karşılamak üzere yetki, potansiyel ve kapasiteye sahiptir.' diye konuştu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 17:06 - Güncelleme:
Rusya sinyali verdi: Türkiye isterse karşılamaya hazırız
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Türkiye'nin dev enerji projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali, sonrası inşa etmeyi planladığı Sinop projesi hakkında dikkat çeke bir gelişme yaşandı. Akkuyu Nükleer AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Türkiye'nin talep etmesi halinde ihtiyacı karşılayabileceklerini söyledi.

RUSYA SİNYALİ VERDİ: TÜRKİYE İSTERSE KARŞILAMAYA HAZIRIZ

Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki Rus ortağı Dedusenko, Türkiye ve Rusya'nın nükleer enerji alanındaki işbirliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Türkiye'nin ilk nükleer güç projesi olduğunu ve bu proje sayesinde Türkiye'deki uzmanlara, mühendislere bir nükleer tesis inşa etme deneyimi kazandırdıklarını belirten Dedusenko, bu deneyimin bölgenin altyapısının geliştirilmesi ve istihdamın sağlanması noktasında da olumlu yansımaları olacağını söyledi.

Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral konusuna da değinen Dedusenko, "Türkiye'nin Sinop projesi kapsamında bizden bir talebi olursa, Rosatom, bu talepleri karşılamak üzere yetki, potansiyel ve kapasiteye sahiptir. Akkuyu projesinde sadece inşaat alanında değil işletme, uzman yetiştirme, eğitim konusunda edinilen çok önemli ve değerli deneyimi ikinci projede uygulamak söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ROSATOM DETAYI

Dedusenko, Rosatom'un nükleer dışında yenilenebilir enerji alanında rüzgar santralleri ve enerji depolama sistemleri de geliştirdiğini, çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılacak tıbbi cihazlar da ürettiğini anlattı.

Rosatom'un 2009'dan bu yana Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi ilişkiler kurduğunu dile getiren Dedusenko, nükleer enerji dışındaki ürünleri de Türkiye pazarına sunmaya hazır olduklarını aktardı.

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