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Ekonomi

Rusya, stabil coinlerin düzenlenmesi için çalışma yapıyor

Rusya Merkez Bankası, stabil coinlerin ülkedeki dolaşımına ilişkin kuralları belirleyecek bir mekanizmanın oluşturulmasına yönelik değerlendirme yapıldığını açıkladı. Konuya ilişkin hazırlanan bir raporda, otoriteler, piyasa katılımcıları ve uzman topluluklarla görüşmeler yapılması gerektiği ifade edildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 13:40 - Güncelleme:
Rusya, stabil coinlerin düzenlenmesi için çalışma yapıyor
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Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Stabil coinler: Kullanımı ve düzenlenmesi konusunda tecrübeler" başlıklı raporda, stabil coinlerin düzenlenmesinin kapsamlı bir çalışma gerektirdiğine işaret edildi.

Konuya ilişkin otoriteler, piyasa katılımcıları ve uzman topluluklarla görüşmeler de yapılması gerektiği belirtilen raporda, stabil coinlere yönelik bağımsız bir varlık olarak ayrı bir tanıma ihtiyaç duyulduğu yönünde görüşlerin bulunduğu ifade edildi.

Raporda, uluslararası alanda henüz böyle bir tanımın yaygınlaşmadığına işaret edilerek, genel hukuki yapıların kullanımını içeren yaklaşımların daha yaygın olduğu kaydedildi.

DEĞERLENDİRME YAPILDI

Rusya'da halihazırda dijital hakların, dijital para birimlerinin düzenlendiği ve bu alandaki gelişmelerin hız kazandığı vurgulanan raporda, stabil coinlerin ülkedeki dolaşımına ilişkin kuralları belirleyecek bir mekanizmanın oluşturulmasına yönelik değerlendirme yapıldığı bildirildi.

"ÖDEME ARACI OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Raporda, "Stabil coinlerin Rusya'da ikamet edenler arasında ödeme aracı olarak kullanılması kabul edilemez" ifadesine yer verildi.

Stabil coinler, değeri dolar veya yuan gibi itibari para, emtia veya Bitcoin gibi kripto paralar cinsinden başka bir varlığa bağlı kripto para birimleri olarak ifade ediliyor.

Batılı ülkelerin bankacılık sektörüne yönelik yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paraların kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştı.

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