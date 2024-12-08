Rusya tarafından Türkiye itirafı: Esed'in devrilmesiyle artık zor

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle Rusya neler kaybettiğini sorgulamaya başladı.

Esed'in düşüşüyle Rusya'nın çok şey kaybettiğini yazan Rus basını, Esed'in gidişini Putin'in itibarına indirilen bir darbe olarak niteledi.

ESED'İN KAÇIŞI SONRASI RUSYA TARAFINDAN TÜRKİYE İTİRAFI

Suriye'den gelen Rus askerlerinin Ukrayna'daki çatışma sahasına olumlu bir yansımasının da olmayacağı kaydedildi.

Rusya'nın Orta Doğu'daki rolünü kaybettiği belirtilen haberde, "Rusya, Suriye'nin bölgedeki kilit müttefiki olması nedeniyle önemli bir oyuncu olma statüsünü büyük ölçüde kaybetti. Esed rejimi olmadan Rusya'nın bölgedeki kilit ülkeleri (İran, Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrail) etkilemesi zor olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın bölgede ABD'ye karşı dengeleyici olma rolünü kaybetmesinin ABD ve müttefiklerinin konumunu da güçlendireceği ileri sürüldü.

Rus varlığının sürdüğü Tartus ve Hmeymim Hava Üssü'nün tehlikede olduğunun altı çizildi. Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfuzunun güçlenmesi ve İran'ın rolünün zayıflaması, Tahran ve Moskova'nın enerji ve siyasi hırslarına da darbe vuracak. İran önemli bir ortağını kaybetti ve Orta Doğu'daki nüfuzu azaldı. İran güçleri halihazırda ülkeden fiilen tahliye edilmiş durumda. Suriye projesinin çöküşü, Rusya'nın "yenilmezliği" mitini yerle bir etmeye devam ediyor ve Rusya'nın küresel nüfuzunun sınırlarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.