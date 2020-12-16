İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8078
  • EURO
    9,4984
  • ALTIN
    466.19
  • BIST100
    1395.4
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rusya Tarım Bakanlığı'ndan, Türkiye'den domates ithalatını artırma kararı
Ekonomi

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan, Türkiye'den domates ithalatını artırma kararı

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatını 200 bin tondan 250 bin tona çıkarılması için teklif hazırladı.

IHA16 Aralık 2020 Çarşamba 09:39 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:40
ABONE OL

Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor), domates güvesi ve doğu meyve güvesi isimli haşereler nedeniyle Azerbaycan, Ermenistan ve Özbekistan gibi bazı ülkelerden domates ithalatını durdurma kararı aldı. Rusya bu ülkelere geçtiğimiz 10 Aralık itibariyle yasak uygulamaya başlarken oluşan ithalat boşluğu için de çalışma başlatıldı. Rusya Tarım Bakanlığı ülkede tüketicilerin herhangi bir sorun yaşamaması için yeni bir teklif hazırladı. Rusya hükümetine sunulan teklife göre Rusya, Türkiye’den 200 bin ton yerine 250 bin ton domates ithal edecek.

Hazırlanan taslak çalışmada Rusya’nın, Türkiye’den 1 Kasım 2017 tarihi ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında 188 bin 970 ton domates ihraç ettiği ve bu sayının da Rusya’nın, Türkiye için belirlediği domates ihracat kotasının yüzde 94.49’una tekabül ettiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.