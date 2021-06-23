Rusya Turizm Ajansı'ndan tur şirketlerine ''Türkiye kısıtlamaları nedeniyle oluşan borçları kapatın'' tavsiyesi

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:15

Rosturizm'den yapılan yazılı açıklamada, uçuşların tekrar başlamasıyla turistlerin yoğun talep gösterdiği Türkiye tatiline yönelik, ülkedeki tur şirketlerine yönelik tavsiyede bulunulduğu kaydedildi.

Buna göre, Türkiye'ye gidecek turistlerde önceliğin 31 Mart 2020 öncesinde tur satın alan turistlere verilmesi tavsiye edilirken, açıklamada, "Geçen yıl gerçekleştirilemeyen turlar nedeniyle tur şirketlerinin turistlere borcu 44 milyar rubleden 7 milyar rubleye düşürüldü. Bunun 5 milyar rublesi Türkiye'deki tatillere yönelik. Bu nedenle tur şirketlerine öncelikle bu borcu kapatmalarını tavsiye ettik." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye yönelik uçuşlar nedeniyle bu yıl da tur şirketlerinin turistlere yönelik borçlarında artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Söz konusu borç miktarı da 40 milyar rubleye ulaştı. Tur şirketlerinin bu yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelerini umuyoruz." denildi.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye ile 15 Nisan'da durdurulan uçuşlar dün itibarıyla tekrar başlamıştı.



