Rusya, Türkiye'den 38,2 milyon adet yumurta ithal etti

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında Türkiye, Belarus ve Azerbaycan'dan toplam 447,7 milyon yumurta ithal edildiği kaydedildi.

Yılın başından bu yana Türkiye'den ithal edilen yumurta miktarının 38,2 milyon adede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklama, Belarus'tan 363 milyon, Azerbaycan'dan ise 46,5 milyon yumurtanın ithal edildiği belirtildi.

Rus hükümeti, ülkede hızla artan yumurta fiyatları nedeniyle Rusya'ya 1,2 milyar yumurtanın vergisiz ithalatına izin vermişti.