Rusya-Ukrayna savaşı etkili oldu! Yerli firmalar ABD'nin radarına girdi

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Başkanı Abdülkadir Akkuş, yaptığı yazılı açıklamada, Mardin'den yapılan ihracatın yılın ilk yarısında yüzde 30,9 artarak 532,7 milyon dolara ulaştığını belirterek, gıda fiyatları artarken Mardin'in dünyayı beslemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Rakamların Mardinli firmaların dünya pazarından aldığı paydaki artışını teyit eder nitelikte olduğunu belirten Akkuş, şöyle devam etti:

"2022 yılının ilk yarısında Türkiye'nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 arttığını görüyoruz. Mardin'imizin ihracatının Türkiye'nin ihracatından daha hızlı büyümesi ve yıl sonuna yönelik yeniden 1 milyar doların üzerinde bir değere yükselecek olması sevindirici. Özellikle bazı sektörlerde ve ülkelerde dikkat çekici yükselişler var. Bu da Mardinli firmaların dünya pazarlarından aldığı payın hızla arttığını gösteriyor. Mardin'in Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Bu rakamı yukarılara çekmemiz konusunda mesafe kat etmemiz gerekiyor."

Mardinli firmaların Mezopotamya'nın verimli topraklarından elde ettiği tarımsal ham maddeleri işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürdüğünü ifade eden Akkuş, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada gıda fiyatları hızla arttığını belirtti.

Mardin'in yılın ilk yarısında yüzde 63,7 artışla yaklaşık 297 milyon dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirdiğini kaydeden Akkuş "Aynı periyotta 60 milyon doları aşan hazır giyim ve konfeksiyon ile 40 milyon doları bulan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri diğer öne çıkan ihracatçı sektörler oldu. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile kimyevi mamuller de diğer gözde sektörler." ifadelerini kullandı.

- "EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI IRAK OLDU"



Abdülkadir Akkuş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın ilk yarısında Irak'ın yüzde 82,7 payla Mardin'in en büyük ihracat pazarı olduğunu aktararak, Irak'ı 17, 6 milyon dolarla ABD'nin izlediğini bildirdi.

ABD'nin yüzde 181,5'lik artışla geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın en hızlı büyüdüğü pazarların başında geldiğini belirten Akkuş, Kovid-19 salgınıyla beraber pazar çeşitlendirmenin öneminin daha da arttığına dikkat çekti.

Akkuş, "Mardin'in en büyük ihracat pazarı olan Irak'ı, bu yıl ABD izledi. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD, Mardinli firmalarımızı radarına almış durumda. ABD'ye yapılan ihracat hem daha katma değerli hem de toplam büyüme üzerinde etkili. Yine bu dönemde Suriye, Kazakistan, İtalya, Sudan, Gabon, Gürcistan, Belarus, Türkmenistan, Ürdün gibi ülkeler hızlı büyümeler kaydettiğimiz pazarlar olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Mardin'e yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin her zamankinden daha yüksek olduğuna dikkati çeken Akkuş, Mardin'de faaliyete geçen OSB'lerin ihracat artışı ve sektörel çeşitlilik açısından büyük katkı sağladığını kaydetti.

Akkuş, bölgedeki özellikle genç ve kadın istihdamının ihracat üzerindeki çarpan etkisine işaret ederek, MARİŞ olarak kısa süre önce Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve AB yetkililerini ağırladıklarını ve "Genç İstihdamı Projesi" kapsamında iş birliklerini görüştüklerini belirtti.

Akkuş, Mardinli sanayici ve ihracatçılar olarak bölgedeki insan kaynağı potansiyelini daha iyi değerlendirmeyi planladıklarını ifade ederek, Mardin'den dünyaya yapılan ihracatı hem hacim hem de katma değer bazında büyütmeyi amaçladıklarını vurguladı.