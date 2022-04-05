Batı Akdeniz'in ihracatı, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen arttı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, mart ihracat rakamının ihracatçılara moral verecek nitelikte arttığını belirtti.

Martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,17'lik bir artışa imza attıklarını ve 238 milyon 96 bin 535 dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Çavuşoğlu, "Batı Akdeniz'den gerçekleşen ihracat Ukrayna-Rusya savaşına rağmen arttı. Savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna'ya yapılan ihracatta ciddi oranda gerileme yaşanırken, diğer ülkelere gerçekleşen ihracat gelecek adına moral verdi." ifadelerini kullandı.

- İHRACATTA KİLOGRAM BAŞI FİYATLARDA ARTIŞ GÖZLENDİ



Çavuşoğlu, geçen ay en fazla yaş meyve ve sebze sektöründe yurt dışı satışın yapıldığını, ikinci sırada maden ve metaller sektörünün yer aldığını vurguladı.

Bölgeden yapılan ihracatta ilk 5'te yer alan sektörlerde artış olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Mart ayında gerçekleşen ihracatta bölgemiz adına yaşanan bir diğer olumlu gelişme de kilogram başı fiyat oldu. Tüm sektörlerin ortalamasına bakıldığında kilogram başı fiyat geçen sene martta 0,50 dolar iken bu yıl martta 0,64 dolar oldu. Kilogram başı fiyat birkaç sektör dışında ciddi oranda artarak, Batı Akdeniz'in ihraç gelirlerine pozitif katkı sağladı."

Çavuşoğlu, bölgeden martta en fazla ihracatın Almanya'ya yapıldığını belirtti.

ABD'nin ikinci sırada yer aldığını aktaran Çavuşoğlu, bu ülkeye yapılan satışın yüzde 84,78 arttığına dikkati çekti.

- "132 ÜLKE VE BÖLGEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ"



En fazla ihracatta beşinci sırada yer alan İtalya'da da ihracatın dolar bazında yüzde 96,14 arttığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ukrayna-Rusya savaşı martta etkisini hissettirmeye devam etti ve bu 2 ülke martta en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer alamadı. Rusya, yüzde 51,22 kayıp ve 8,6 milyon dolar ihracatla 8'inci sırada, Ukrayna yüzde 66,60 gerileme ve 3,3 milyon dolar ihracatla 21'inci sırada yer aldı. Savaşa rağmen ihracatımız rakamsal bazda büyümeye devam ederken, geride kalan ayda Antalya, Burdur ve Isparta'dan 132 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Toplam 49 ülkede 1 milyon dolar barajı aşıldı."

- 3 AYLIK İHRACAT YÜZDE 24 ARTTI



Çavuşoğlu, 3 aylık dönemde de bölgeden yapılan ihracatta önemli bir başarı elde edildiğini bildirdi.

Üç ilden 1 Ocak-31 Mart'ta yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 654 milyon 764 bin 27 dolar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bölge ihracatının yüzde 31,65'ini yaş meyve sebze, yüzde 18,38'ini de maden sektörünün gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, ilk üç ayda Antalya, Burdur ve Isparta illerinden ihracat gerçekleştirilen ülke ve bölge sayısının 144'e yükseldiğine de değinerek, "Sektörlerimiz 3 aylık dönemde geçen yıla kıyasla ihracat rakamlarını ciddi şekilde artırdı ve ilk psikolojik sınır olan 500 milyon dolar seviyesini aştı. Şimdi gözler ikinci psikolojik sınır olan 1 milyar dolar rakamını aşmakta." değerlendirmesinde bulundu.