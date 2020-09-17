Rusya ve Moğolistan'dan 'doğal gaz' anlaşması

IHA 17 Eylül 2020 Perşembe 09:12 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:12

Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Moğolistan’a Sibirya’nın Gücü 2 doğalgaz boru hattından gaz temini için anlaşma yapıldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın gaz ithalatı ve devlet şirketi olan Gazprom’un yatırımları hakkında bilgi almak için Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Kremlin Sarayı’nda görüştü. Kış mevsiminin yaklaşmasından dolayı Gazprom’un gaz ihracatı konusundaki çalışmalarını soran Putin’e cevap veren Miller, “Günlük gaz çıkarma hedefi olan 843 milyon metreküp gaz çıkarma oranını koruyacağız. Rusya Federasyonu sınırları içinde bulunan gaz depolama tesislerindeki gaz rezervlerimiz 72.3 milyar metreküp olacak. Gazprom olarak ayrıca Avrupa’daki yer altı gaz depolama tesislerine 9 milyar metreküp gaz pompalayacağız. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda kış mevsiminde tüketicilerimizin gaz ihtiyacı karşılanacaktır” dedi.

Rus halkına dönük doğalgaz ulaştırma yatırımlarından da bahseden Miller, Gazprom’un 2019 yatırımlarının 22 milyar ruble düzeyinde olduğunu hatırlatarak 2020 yatırımlarının 56 milyar ruble seviyesinde olacağını ifade etti. Rusya içerisinde 2 bin 350 kilometrelik bir gaz boru hattı döşeme hedefleri bulunduğunu söyleyen Miller, yeni hatlar ile birlikte ülkedeki 319 yerleşim alanına gaz ulaştıracaklarını ifade etti.

MOĞOLİSTAN İLE YENİ ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2012’de Gazprom’a verdiği talimatla 2014 yılında Rusya ve Çin arasında ‘Sibirya’nın Gücü’ doğalgaz boru hattı anlaşması yapıldı. 400 milyar dolar değerindeki 30 yıllık anlaşma üzerine başlatılan proje geçtiğimiz yıl tamamlanarak Çin’e Rusya’dan ilk gaz pompalandı. Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattının 2’nci etabı için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Aleksey Miller, “Moğolistan Başbakanı Uhnaagiyn Hürelsüh ile video konferans ile bir görüşme yaptık. Ardından fizibilite çalışması ve doğalgaz boru hattının güzergahının tespiti için Moğolistan’da şirket kurma anlaşması imzaladık. 2021 yılının ilk çeyreğinde bu çalışmanın sonuçlarını görmek mümkün olacaktır. Sibirya’nın Gücü 2 projesi ile batıdaki gaz iletim kapasiteleri ile doğudaki gaz iletim kapasiteleri ile birleştirmemize olanak sağlayacaktı” şeklinde konuşarak Putin’e raporlarını sundu.