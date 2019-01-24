Rusya ve Türkiye, Sudan’a ekonomik yardım teklifinde bulundu
Sudan Petrol Bakanı Azhari Abdalla, hükümetin bir ay süren protestolara yol açan mali krizden kurtulmaya çalıştığını söyleyerek Rusya ve Türkiye'nin Sudan’a ekonomik yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı.
- star.com.tr
Sudan Petrol Bakanı Azhari Abdalla, Çarşamba günü başkent Hartum'da verdiği demeçte, "Birçok dost ülke, özellikle Türkiye ve Rusya başta olmak üzere bize yardım etmek istediklerini belirtti. Finansman ve petrol dahil olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz her türlü desteği sağlama sözü verdiler" dedi.
ABD ve BAE'den yardım aldıklarını da söyleyen Abdalla, Körfez ülkesinin Sudan'a 300 milyon dolarlık finansman ve 1.12 milyon ton yakıt sağladığını söyledi.
Sudanlı Bakan, Çinli şirketlerle olan borcunu Ocak ayı sonuna kadar yeniden planlamak için bir anlaşmaya varmayı beklediğini de belirtti.
Paris merkezli Sudan Tribune, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Sudan’ın Çin’den 2016’dan önce sağladığı tüm devlet borçlarını kapattığını bildirdi.
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