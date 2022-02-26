Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin en fazla hububat ve bakliyat sektörünü etkileyecek'

İHA 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:00 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:00

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin bir an önce sona ermesini istediklerini belirten Başkan Altunkaya, "Savaş, sadece ticari ilişkileri olumsuz etkilemekle kalmıyor, tüm güzellikleri yok ediyor. Savaş yıkım demektir. Ölüm demektir. Tüm dünyanın savaşı durdurmak için çaba göstererek barışa katkı sunmasını istiyoruz" dedi. Başkan Mahsum Altunkaya, Gaziantep'te düzenlenen TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya krizinin hububat-bakliyat sektörüne yönelik muhtemel etkilerine dikkat çekti. Altunkaya, buğday unu ve ayçiçeği yağı üretiminde en fazla hammaddenin Ukrayna ve Rusya'dan ithal edildiğini belirterek, "Kriz en çok bizim sektörü etkileyecek" şeklinde konuştu.

"SEKTÖRDE YIKICI ETKİLER GÖRÜLEBİLİR"

Rusya-Ukrayna krizinin bir an önce sona ermesini istediklerini belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya, krizin uzun sürmesi halinde un, yemeklik yağ ve pastalık ürün sektörlerine etkisinin "Yıkıcı" olabileceği uyarısında bulundu. Altunkaya, "Rusya-Ukrayna krizi elbette tüm sektörleri etkileyecek ama en çok bizim hububat ve bakliyat sektörünü etkileyecek. Çünkü en büyük iki hammadde kaynağımız olan ülkeler arasında savaş yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"KRİZ İÇ PİYASAYI DA ETKİLEYECEK"

Altunkaya, Rusya ve Ukrayna'dan yapılan ekmeklik buğday ve ham ayçiçeği yağı ithalatı ile ilgili olarak, "Ekmeklik buğday ve ham ayçiçeği yağını büyük ölçüde Rusya ve Ukrayna'dan karşılıyoruz. Bu hammaddelerin temininde ya da fiyatlarda yaşanacak sıkıntılar sektörümüzü ve tüketicileri maalesef olumsuz yönde etkileyecektir. Türkiye olarak 2021 yılında Rusya Federasyonu'ndan 5,6 milyon ton yani 1,6 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyon ton yani 423 milyon dolarlık sadece buğday unu ithal etmişiz. Ham ayçiçeği yağı ithalatında ise bu durum farklı değil. Geçtiğimiz yıl Rusya'dan 724 bin ton, yani 1 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 42 bin ton yani 55 milyon dolarlık ham ayçiçeği yağı ithal etmişiz. Bu iki hammaddenin ithalatında yaşanacak sıkıntılar bile buğday unu, yemeklik yağ ve pastalık mamuller alanında iştigal eden firmalarımıza yıkıcı etkiler yaşatabilecektir. İnşallah kriz kısa sürede çözülür de kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.

"İHRACATIMIZI YÜZDE 27,5 ORANINDA ARTIRDIK"

Hububat ve bakliyat ihracatı ile ilgili rakamlar da veren Başkan Altunkaya, sektör olarak 2021 yılında yüzde 25, 6 artışla toplam 9 milyar 156 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Altunkaya, "Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği olarak 2021 yılında ihracatımızı yüzde 27,5 artışla 2 milyar 952 milyon dolara çıkardık. Türkiye'nin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının yüzde 32,2'lik kısmı Birliğimiz tarafından yapılmaktadır. Birlik olarak geçtiğimiz yıl 175 ülkeye ihracat yaptık. 2021 yılında bölgemizden yapılan sektörel ihracatımızın yüzde 20'lik kısmı makarna, yüzde 17'lik kısmı buğday unu, yüzde 18'i bitkisel yağ, yüzde 11'i ise bisküvi ve pastacılık ürünlerinden oluşuyor. En fazla ihracat yaptığımız ülke gruplarında ilk sırada Ortadoğu ikinci sırada ise Afrika ülkeleri gelmektedir. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler ise sırasıyla Irak, Suriye ve İran'dır" ifadelerine yer verdi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR EYLEM PLANI HAZIRLIYORUZ"

İhracatı artırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını da belirten Mahsum Altunkaya, yurt içinde ve dışında çok sayıda organizasyona imza attıklarını ifade etti. Altunkaya, "Sürdürülebilir eylem planı" hazırlıklarının devam ettiğini de hatırlatarak şunları söyledi: "Mardin Midyat'ta Artuklu Üniversitesi'ne bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi binasının yapımını Birlik olarak biz üstlendik. Eylül ayına kadar tamamlayarak eğitime yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Gulfood'a katıldık. Türkiye'den 185 civarında firmanın katıldığı fuarda yer bulunsa katılımcı sayısı 500 olurdu. Bunun yanında özel nitelikli alım heyetlerimizle ihracatı artırmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

"HER İHRACATÇI ÜLKENİN BİR ELÇİSİ GİBİDİR"

TİM'in 100 bin ihracatçı sayısını aştığını da hatırlatan Başkan Mahsum Altunkaya, ihracatçıların sadece ekonomik faaliyet yapmadığını, aynı zamanda ülkenin tanıtımı açısından da önemli rol üstlendiğini ifade etti. Altunkaya, "İhracatçı bir ülkeye giderken sadece ticaret yapmaya gitmiyor. Tıpkı ülkemizin bir elçisi gibi gidiyor. Ülkemizin ürünleri ile beraber kültürümüz ve bayrağımızla o ülkeye gidiyoruz. Dış ilişkilerde iş dünyası olarak en az büyükelçiler kadar etkili oluyoruz. O yüzden bütün ihracatçıları tebrik ediyorum. İnşallah gelecek çok daha güzel olur, ihracat rakamlarını katlarız" diye konuştu.