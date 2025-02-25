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Ekonomi

Rusya'da 658 milyon tonluk dev rezerv

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahip olduğunu bildirdi.

AA25 Şubat 2025 Salı 15:32 - Güncelleme:
Rusya'da 658 milyon tonluk dev rezerv
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Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin nadir toprak element rezervine ilişkin bilgilere yer verildi.

Nadir toprak elementlerinin karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve yalnızca cevherle birlikte çıkarılabildiğine işaret edilen açıklamada, ülkenin bu alandaki mevcut rezervlerinin Rus ekonomisinin gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahip olduğu bilgisine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır olduklarını söylemişti.

  • Rusya
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  • Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı

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