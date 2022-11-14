Rusya'da faaliyetlerine son verdiler: Tamamen Türkiye sorumluluğuna geçti

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte uluslararası yatırımların güvenli liman olarak sığındığı Türkiye'nin sorumluluk alanı genişliyor. Son olarak madeni yağlarda 30 ülkede üretimi bulunan ve 160 ülkede satış yapan Mobil Oil'in Türkiye yönetimine 7 Orta Asya ülkesi daha eklendi. Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Gürcistan'ın yağ satış ve tedarik yönetimi bize bağlandı" dedi.

Sıfır araç satışındaki arz sorunu vatandaşları elindeki aracın bakımını yaptırmaya iterken madeni yağ sektörünü de harketlendirdi. Geçtiğimiz yıl otomotiv ve endüstri alanında yüzde 10 büyüyen Türkiye madeni yağ pazarına dair 2022 yılını ve 2023 vizyonunu paylaşan Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, gelecek yıl da büyümenin süreceğini söyledi.

"PAZARIN YÜZDE 10 BÜYÜMESİNDE ETKİLİ OLDU"

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'de yıllık 450 bin ton civarında madeni yağ talebi olduğunu ve 200 bin tonunun otomotiv sektöründen geldiğini belirten Bilgiç, "Otomotiv sektöründe özellikle satış sonrası dediğimiz garanti dışı araçlar pazarında ciddi bir hareketlilik oluştu. Yeni araç tedarikinde çip sıkıntısı ve Türkiye için tahsis edilen araç sayısının azalmasına bağlı sorunlar oluşunca tüketicinin elindeki araca iyi bakma motivasyonu ister istemez satış sonrası pazarını da hareketlendirdi. Endüstriyel alanda ise Türkiye'nin son 24 aydır aralıksız pozitif olarak artan talebi pazarın yüzde 10 büyümesinde etkili oldu diyebiliriz" şeklinde konuştu.

ORTA ASYA ÜLKELERİ TÜRKİYE'YE BAĞLANDI

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye'nin de sorumluluğunun arttığına dikkat çeken Mobil Oil Türk Genel Müdürü Bilgiç, "Dünya çapındaki pek çok enerji firması Rusya'daki faaliyetlerine son verdi. Bu noktada biz de Mobil Oil Türkiye takımı olarak yeni görevler üstlendik. Orta Asya ülkelerinin daha önce Mobil'in Rusya'daki birimine bağlı olarak yönetiliyordu. 2022 Haziran ayı itibarıyla artık Orta Asya bölge ve ülkelerinin yönetimi tamamen Türkiye sorumluluğuna geçti. Halihazırda Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın yanı sıra Gürcistan'ın da olduğu 7 ülkenin yağ satış ve tedarik yönetimi Mobil Türkiye olarak bize bağlandı" ifadelerini kullandı.

2023'TE 14 BİN TON YAĞ İHRACATI YAPACAK

Bu gelişmeyle birlikte artan ihtiyaç doğrultusunda Türkiye'deki üretim ve 500 kişilik istihdam kapasitelerini yüzde 20 artıracaklarını söyleyen Münci Bilgiç, "Kapasite artırımı çerçevesinde aynı zamanda ikinci vardiyaya geçmeyi planlıyoruz. Hedefimiz yeni makine yatırımlarıyla günlük sevkiyat hacmimizi daha üst seviyelere çıkarmak. 2021'de aşağı yukarı 11 bin ton ihracatımız vardı. Bu sene baktığımızda ilk 9 ayda 9 bin tona ulaştık. Gidişatımız 12 bin tonlara ulaşacağımız yönünde. Yani geçen seneye göre ihracatımız yüzde 10 daha artmış olacak. 2023'te de bu artış daha fazla olacak. Yeni gelen ülkelerle beraber 14 bin tonlara ulaşacağımızı ben tahmin ediyorum" açıklamasını yaptı.