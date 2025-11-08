İSTANBUL 22°C / 15°C
Ekonomi

Rusya'da Türkiye çağrısı

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Şohin, Rusların Türkiye'yi sevdiğini ifade ederek 'Ruslar, Türkiye'de kendilerini rahat hissediyor ancak iş ilişkilerine gelince, ilişkilerimizin potansiyelini tam olarak kullanamıyoruz.” dedi. Şohin, 'Son zamanlarda zorlu dönemler olsa da RSPP olarak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.' ifadesini kullandı.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 11:31 - Güncelleme:
Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, İstanbul'da katıldığı Verona Avrasya Ekonomi Forumu kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rusya'nın önemli komşuları arasında yer aldığını vurgulayan Şohin, "Bazı durumlarda rakip olsak da Türkiye ekonomik ortağımız olarak öne çıkıyor. Rusların yurt dışındaki otel rezervasyonlarının yarısından fazlası Türkiye'de yapılıyor ve Rusya büyük bir ülke. İnsanlar Türkiye'yi seviyor." diye konuştu.

Rusya ile Türkiye arasındaki ticari işbirliğinin daha da geliştirilebileceğinin altını çizen Şohin, "Ruslar, Türkiye'de kendilerini rahat hissediyor ancak iş ilişkilerine gelince, ilişkilerimizin potansiyelini tam olarak kullanamıyoruz." yorumunu yaptı.

Şohin, iki ülke ilişkilerinin zorluklara rağmen başarılı bir şekilde geliştiğine dikkati çekerken "Son zamanlarda zorlu dönemler olsa da RSPP olarak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE'NİN RUSYA'DAKİ PROJELERİNİN SONUÇLARINI GÖRÜYORUZ"

İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi için atılması gereken adımlara ilişkin konuşan Şohin, "'Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi nezdinde uygun çalışma grupları kurmak ve en önemlisi, her iki ülkedeki iş ortamını olabildiğince netleştirmek gerekiyor. Sonuçta, vergi ve yatırım mekanizmaları gibi konularda işleyişimiz biraz farklı." dedi.

Rus ve Türk girişimcilere iki ülkenin de destek vermesi gerektiğini belirten Şohin, "Rus ya da Türk olsun, girişimcilerin Türkiye veya Rusya'ya geldiklerinde hemen iş hayatına girebilmelerini, hangi kapıları çalacaklarını bilmelerini, federal ve bölgesel yetkililerle nasıl çalışacaklarını anlamalarını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Şohin, bu amaçla, bölgesel ve yatırım çekme ajansları ile kalkınma şirketlerini kullandıklarına işaret ederek, "Rusya Bölgesel Ajanslar Birliğinin denetim kurulu başkanlığını da yapıyorum ve temel olarak işimiz budur. Elbette, Türkiye'nin Rusya'daki projelerinin sonuçlarını görüyoruz. İnşaat şirketleri çok aktif." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın da Ruslar tarafından sıklıkla kullanıldığını belirten Şohin, "Şu anda, Avrupa'ya direkt uçuş olmadığı için bu havaalanını aynı zamanda aktarma merkezi olarak kullanıyoruz. Bence her Rus girişimci, yeni İstanbul Havalimanı'nı tanıyordur." dedi.

İki ülke arasındaki güçlü ilişkileri desteklediklerini vurgulayan Şohin, "İlişkiler biraz sarsıldığında, küçük engelleri nasıl aşacağınızı bildiğimiz için uzun vadeli ilişkiler kurmak daha kolay hale geliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

