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Ekonomi

Rusya'dan Akkuyu için 15 milyar dolar

Rusya'nın Akkuyu NGS için 15 milyar dolar sıcak para aktarımı yapacağı açıklandı.

Sabah29 Temmuz 2022 Cuma 12:06 - Güncelleme:
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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ülkeleri, Rusya'ya büyük ekonomi yaptırımları uyguladı. Bu yaptırımlar sonrası Türkiye-Rusya ortaklığı ile yapılan Akkuyu Nükleer Santrali'nin finans sorunu nedeniyle sekteye uğrayacağı öne sürüldü. Ancak bu iddiaları tamamen ortadan kaldıran bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, Akkuyu NGS'yi hayata geçiren Rus Rasatom şirketi Türkiye'ye projenin yüzde 75'ini tamamlayacak olan 15 milyar dolar parayı gönderiyor. Ödemenin 5 milyar dolarlık kısmı yapıldı, kalan 10 milyar dolarlık kısmı ise bu hafta 5, gelecek hafta 5 şeklinde ödenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce projeye ilişkin, "Türkiye yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyor. Akkuyu NGS, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak." açıklamasında bulunmuştu.

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