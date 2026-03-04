İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9637
  • EURO
    51,2448
  • ALTIN
    7342.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rusya'dan Asya'ya petrol mesajı: Sevkiyatı artırmaya hazırız
Ekonomi

Rusya'dan Asya'ya petrol mesajı: Sevkiyatı artırmaya hazırız

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, talep gelmesi halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını açıkladı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
Rusya'dan Asya'ya petrol mesajı: Sevkiyatı artırmaya hazırız
ABONE OL

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, , Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın talep olması halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Novak, "Her zaman hazırız, petrolümüz talep görüyor. Satın alacaklarsa satarız." dedi.

Washington ile Tahran arasında nükleer müzakereler sürerken ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı doğrudan askeri operasyonlar bölgedeki gerilimi hızla tırmandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart gecesi İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini, geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.

Hürmüz Boğazı, Çin ve Hindistan'ın petrol ithalatında önemli bir yer tutuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.